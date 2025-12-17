Bigg Boss 2: दूसरे सीजन में ‘राजा चौधरी’ ने लूटी थी लाइमलाइट, इस कंटेस्टेंट का हाथ लगी थी विनर की ट्रॉफी

Bigg Boss Season 2: बिग बॉस सीजन 1 (Bigg Boss) की सफलता के बाद 2008 में सीजन 2 में अरशद वारसी की जगह शिल्पा शेट्टी ने ले ली. इस बार अगस्त 2008 की 21 तारीख को इस शो के सीजन 2 की शुरुआत हुई. यह शो 98 दिनों तक लगातार चला, इस सीजन का फिनाले 22 नवंबर, 2008 को हुआ था. सीजन में कई उतार चढ़ाव देखने को मिले. इस शो में करीब 14 कंटेस्टेंट ने भाग लिया. इस बार सभी कंटेस्टेंट सेलिब्रेटी ही थे. लेकिन, शो के दूसरे दिन जेड गूडी ब्रिटिश टीवी एक्ट्रेस को कैंसर के लक्षण होने के कारण घर छोड़कर जाना पड़ा. फिलहाल 30 दिन के बाद शो में डियाना हेडेन (इंडियन मॉडल) ने उनकी जगह ली.

शो में शामिल हुए 14 कंटेस्टेंट

शो में एहसान कुरैशी, एलिना वाडिवाला, आशुतोष कौशिक, देबोजीत शाहा, डियाना हेडेन, जेड गूडी, केतकी देव, मोनिका बेदी, पायल रोहतगी, राजा चौधरी, राखी टंडन, संभावना सेठ , संजय निरुपम, जुल्फी सईद जैसे मशहूर सेलिब्रिटी थे.

दूसरे सीजन का विवाद

बिग बॉस के दूसरे सीजन में विवादों के लिए राजा चौधरी का नाम सामने आता है. उनके व्यवहार के कारण घर में काफी लड़ाइयां होती थी. जिससे टीआरपी काफी बढ़ गई थी. भोजपुरी डांसर संभावना सेठ से राजा की जबरदस्त लड़ाई हुई थी. इस फाइट के दौरान राजा ने संभावना को गालियां तक दे डाली थी. जिससे वह बिग बॉस के घर में नेगेटिव दिखने लगे थे. राजा चौधरी ने टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी से शादी की थी. हालांकि, अब दोनों का तलाक हो गया है.

कौन था दूसरे सीजन का विनर?

आशुतोश कौशिक ने 2008 में बिग बॉस के दूसरे सीजन में एंट्री ली. उन्होंने इस सीजन में काफी शानदार गेम खेला और दर्शकों के दिलों में बस गए. आशुतोष ने हर टास्क में बेहतरीन प्रदर्शन किया. वह साल 2007 में एमटीवी रोडीज सीजन 5 के विनर रह चुके हैं. आशुतोष कौशिक बिग बॉस सीजन 2 के विनर बने. रनर अप के तौर पर राजा चौधरी रहे तो वहीं दूसरे रनर अप जुल्फी सईद रहें.

अभी क्या कर रहे आशुतोष कौशिक?

आशुतोष कौशिक विनर बनने के बाद किसी फिल्म और सीरियल में लगभग 5 साल तक नजर नहीं आए. इसके बाद वह अरशद वारसी के साथ फिल्म ‘जिला गाजियाबाद’ (2013) और शॉर्टकट रोमियो (2013) में नजर आए. इसके बाद उन्होंने टीवी शो में भी काम किया. रिएलिटी शो कॉमेडी सर्कस और राहुल दुल्हनिया ले जाएंगे में भी जबरदस्त एक्टिंग की. हालांकि, अभी वह किसी भी फिल्म या टीवी शो पर सक्रिय नहीं हैं.

