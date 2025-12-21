Home > मनोरंजन > Bigg boss > Bigg Boss Season 6: कभी मारपीट, तो कभी नियमों का उल्लंघन, सीजन 6 में इस एक्ट्रेस ने मारी बाजी; जानें किसने जीता दर्शकों का दिल?

Bigg Boss Season 6: टीवी की रियलिटी शो बिग बॉस हमेशा चर्चाओं में रहता है. सलमान खान के कारण इस शो में चार चांद लग जाते हैं. अब तक इस शो के 19 सीजन आ चुके हैं. लोगों को यह शो शुरुआत से ही काफी पसंद आता है. आज हम बात कर रहे हैं बिग बॉस सीजन 6 के विनर और कंटेस्टेंट के बारे में...

By: Preeti Rajput | Published: December 21, 2025 7:54:39 AM IST

Bigg Boss Season 6: टीवी का सबसे विवादित रियलिटी शो बिग बॉस दर्शकों को खूब पसंद आता है. इस शो के 19 सीजन आ चुके हैं. लोगों को सलमान खान के इस सीजन का हमेशा इंतजार रहता है. मेकर्स शो के लिए हर बार दमदार और मशहूर सितारे लेकर आते हैं. इस शो में रोमांस, ड्रामा और हंगामा सब देखने को मिलता है. आइए जानते है बिग बॉस के सीजन 6 के बारे में जरुरी बातें.

सलमान खान बने शो के होस्ट 

सलमान खान का नाम इस सीजन से बिग बॉस के साथ हमेशा-हमेशा के लिए जुड़ गया. बिना सलमान खान बिग बॉस कभी भी पूरा नहीं हो सकता है. बतौर होस्ट सलमान काफी समय से कलर्स पर नजर आ रहे हैं. शो की टीआरपी सलमान खान के जुड़ने के बाद लगातार बढ़ती जा रही हैष मेकर्स हर बार नए सीजन को बेहतरीन बनाने की पूरी कोशिश करते हैं. हर बार शो में नए कंटेस्टेंट और नया प्लॉट शामिल होता है. लेकिन शो के होस्ट सलमान खान हर बार एक नए सिरे से शो को होस्ट कर दर्शकों का दिल जीत लेते हैं. 

इस हसीना के हाथ लगी विनर की ट्रॉफी

बिग बॉस में टीवी से लेकर बॉलीवुड के पॉपुलर सितारे एक साथ शो में बतौर कंटेस्टेंट नजर आते हैं. बिग बॉस के इतिहास में कई सीजन ऐसे रहे हैं, जिनका जिक्र लोग आजतक करते हैं. इन्हीं में से एक सीजन 6 भी है. इस सीजन की ट्रॉफी मशहूर टीवी एक्ट्रेस के हाथ लगी थी. टीवी एक्ट्रेस उर्वशी ढोलकिया ने इस सीजन की ट्रॉफी अपने नाम की थी. उन्होंने अपनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी से लोगों को इंप्रेस कर इस सीजन को जीता था. दर्शकों को उनका बेबाक अंदाज खूब पसंद आया था. जिसके कारण वह इस सीजन की विनर बनीं.

कौन था इस सीजन का रनर अप?

रियलिटी शो बिग बॉस के सीजन 6 के रनर-अप इमाम सिद्दीकी रहे थे. उनके मजाकिया अंदाज ने भी दर्शकों का दिल जीत लिया था. उनका अंदाज कई बार विवादों का कारण भी बना. लेकिन वह इस सीजन के सबसे चर्चित कंटेस्टेंट्स में से एक थे. 

बिग बॉस सीजन 6 का विवाद

सीजन 6 के रनर-अप इमाम सिद्दीकी घर में बहुत अजीब और आक्रामक व्यवहार करते थे. एक बार तो उन्होंने झगड़े के दौरान घर में अपने कपड़े तक उतार दिए थे. उन्होंने घरवालों को डराने की भी कोशिश की थी. वह इतना ड्रामा करते थे, कि कुछ समय के लिए उन्हें घर से बाहर भी कर दिया था. इमाम कोबिग बॉस हाउस का सबसे पागल कंटेस्टेंटकहा जाता है. उनके कारण इस शो की टीआरपी भी काफी बढ़ गई थी

बिग बॉस सीजन 6 के कंटेस्टेंट्स

उर्वशी ढोलकिया, इमाम सिद्दीकी, सना खान, निकेतन मधोक, राजीव पॉल, डेलनाज़ ईरानी, सपना भावनानी, आशका गोरडिया, करिश्मा कोटक, विशाल करवाल, संतोष शुक्ला और दिनेश लाल यादव (निरहुआ)

