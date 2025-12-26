Bigg Boss Season 11: हिना नहीं ये कंटेस्टेंट बनी थी सीजन 11 की विनर, मास्टरमाइंड बनकर भी गच्चा खा गया ये घरवाला

Bigg Boss Season 11: सलमान खान का शो बिग बॉस सबसे पॉपूलर टीवी शो है. सीजन 11 न 1 अक्टूबर 2017 से शुरू होकर 14 जनवरी 2018 को समाप्त हुआ था. सलमान खान ने इस सीजन को जबरदस्त तरीके से होस्ट किया था. घर में पड़ोसी थीम पर आधारित इस सीजन ने दर्शकों को खूब एंटरटेन किया. दर्शकों के बाद लाखों वोटों के बाद शिल्पा शिंदे विजेता बनीं, जबकि हिना खान इस शो की रनर-अप रहीं. शिल्पा को ट्रॉफी के साथ 44 लाख रुपये की प्राइज मनी मिली.

विनर शिल्पा शिंदे का सफर

शिल्पा शिंदे ‘भाभी जी घर पर हैं‘ में अंगूरी भाभी के रोल से घर-घर जानी जाती थीं. बिग बॉस में एंट्री के साथ ही वे फैंस की फेवरेट बन गईं. शिल्पा की सादगी, मां जैसा व्यवहार और टास्क में परफॉर्मेंस ने उन्हें मजबूत बनाया. विकास गुप्ता से शुरुआती दुश्मनी के बावजूद वे घर में लंबे समय तक टिकीं. फिनाले में हिना खान को हराकर उन्होंने ट्रॉफी जीती. शिल्पा की जीत को फैंस का भरपूर सपोर्ट मिला. उनकी जीत ने साबित किया कि जनता की पसंद सबसे ऊपर है.

बिग बॉस सीजन 11 का विवाद

बिग बॉस 11 विवादों से भरा रहा. सबसे बड़ा विवाद शिल्पा शिंदे और विकास गुप्ता के बीच था. शिल्पा ने विकास पर आरोप लगाया कि उन्होंने ‘भाभी जी…’ से निकलवाने में भूमिका निभाई. घर में दोनों के झगड़े पूरे सीजन चले. हिना खान और शिल्पा के बीच भी तीखी बहस हुई, जहां हिना पर शिल्पा को नौकरानी जैसा ट्रीट करने का आरोप लगा. अर्शी खान के बोल्ड स्टेटमेंट्स और आकाश ददलानी के एग्रेसिव बिहेवियर ने भी हंगामा मचाया. प्रियांक शर्मा और बेनफशा का रोमांस भी चर्चा में रहा. ये विवाद शो की टीआरपी बढ़ाने में कामयाब रहे.

बिग बॉस 11 के कंटेस्टेंट

शिल्पा शिंदे (विजेता) , हिना खान (रनर-अप), विकास गुप्ता, हितेन तेजवानी, पुनीश शर्मा, आकाश ददलानी, अर्शी खान, प्रियांक शर्मा, बंदगी कालरा, लव त्यागी, सपना चौधरी, बेनफशा सूनावाला, ज्योति कुमारी, सब्यासाची सत्यपति, मेहजबी सिद्दीकी, लुसिंडा निकोलस, शिवानी दुर्गा, जुबैर खान