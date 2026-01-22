नहीं आएगी बिग बॉस OTT का सीजन 4, मेकर्स ने शो पर लगाया ताला; आखिर क्या है इसके पीछे की वजह?

Bigg Boss OTT: बिग बॉस ओटीटी को लेकर एक बड़ी और हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है. बिग बॉस ओटीटी का चौथा सीजन अब नहीं आने वाला है. जानकारी के मुताबिक, रियलिटी शो के ओटीटी वर्जन को खत्म कर दिया गया है. काफी समय से अटकलों के बाद इस बात की जानकारी खुद क्रिएटर ऋषि नेगी ने दी है.

BB ओटीटी को लेकर बड़ा ऐलान

स्क्रीन संग बातचीत में ऋषि ने कहा कि “हम हिंदी वर्जन को लेकर डिजिटल गए. पहले शो जियो हॉटस्टार पर रिलीज हुआ, उसके बाद टीवी पर आया. मुझे लगता है कि अब इसी को फॉलो करना होगा. दूसरी भाषा में हम इसे सिमुलकास्ट करते हैं. मुझे लगता है OTT और टीवी काफी बड़ा मार्केट है. दोनों की ऑडियंस काफी अलग-अलग होती है. उन्हें टीवी पर शो देखना पसंद है. मेरी मां तो बिग बॉस सिर्फ टीवी पर ही देखती हैं. शो को अपॉइंटमेंट टाइम पर देखने वाले बहुत ज्यादा लोग है. इससे हमें अलग-अलग तरह की ऑडियंस मिलती है.

बंद हुआ बिग बॉस ओटीटी

जानकारी के मुताबिक, मेकर्स का मानना है कि बिग बॉस हिंदी के अब दो वर्जन चलाने की कोई जरुरत नहीं है. क्योंकि दोनों शोज के फॉर्मेट लगभग एक जैसा ही होता है. वह थोड़ी सी चीजें टेलीकास्ट को लेकर अलग थीं. बिग बॉस ओटीटी भी जब टीवी और ओटीटी पर स्ट्रीम किया जा रहा है, तो ऐसे में अलग से ओटीटी वर्जन चलाने की जरुरत नहीं है. इसलिए बीबी ओटीटी वर्जन को बंद करने का फैसला लिया गया.

भोजपुरी और पंजाबी बिग बॉस

प्रोडक्शन कंपनी Banijay Asia के दीपक धर ने बिग बॉस के भोजपुरी और पंजाबी वर्जन को लाने के लिए ऐलान किया था. मेकर्स इस साल बंगाली वर्जन जल्द लाने वाले हैं. ऋषि ने इस बारे में बताते हुए कहा था कि अब हम हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मराठी में बिग बॉस चला रहे हैं. इस साल शो को और भी ज्यादा एक्सपैंड किया जा रहा है. हम बिग बॉस बांग्ला ला रहे हैं. हमारे मकसद माइक्रो मार्केट्स तक पहुंचने का है. हम इसे और भी ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं. इस शो को काफी अच्छे व्यूज मिले हैं.

बिग बॉस का ओटीटी वर्जन