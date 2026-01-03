Bigg Boss: सलमान खान से भिड़ चुके हैं बिग बॉस के ये कंटेस्टेंट, करियर से भी धोना पड़ा हाथ; आज भी नहीं मिल रहा काम!

Bigg Boss: बिग बॉस घर के अंदर अपने हाई वोल्टेज ड्रामे की वजह से सुर्खियों में बना रहता है यह शो, जो कुछ तीखी नोकझोंक के लिए जाना जाता है, इसमें अक्सर कंटेस्टेंट शो के आइकॉनिक होस्ट सलमान खान से भिड़ते हुए देखे गए हैं. पिछले कुछ सालों में, कई कंटेस्टेंट ने हदें पार की हैं, जिससे सलमान के साथ तीखी बहस हुई है, जिनका नो-नॉनसेंस रवैया कंटेस्टेंट और दर्शकों दोनों पर गहरा असर छोड़ गया है.

कशिश कपूर

बिग बॉस 18 में, कशिश कपूर उन कंटेस्टेंट की लिस्ट में शामिल हो गईं जिन्होंने सलमान से बहस करने की हिम्मत की. हाल के एपिसोड में, कशिश की होस्ट के साथ तीखी बहस हुई, जब उन्होंने उन पर साथी कंटेस्टेंट अविनाश मिश्रा को फंसाने का आरोप लगाया.

प्रियंका

बिग बॉस 10 के दौरान प्रियंका का व्यवहार सबसे ज़्यादा चर्चित विवादों में से एक रहा. उनके अपमानजनक रवैये के कारण सलमान ने उन्हें तुरंत शो से बाहर निकालने की मांग की. उन्होंने चैनल को चेतावनी भी दी कि अगर वे उसे वापस बुलाते हैं तो वह शो छोड़ देंगे.

स्वामी ओम

बिग बॉस 10 के कंटेस्टेंट स्वामी ओम को साथी घरवालों पर पेशाब फेंकने के बाद शो से निकाल दिया गया था. सलमान ने उन्हें बाहर निकालने से पहले उन पर जमकर गुस्सा किया और साफ कर दिया कि ऐसा व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

रिमी सेन

सीजन की सबसे ज़्यादा फीस पाने वाली कंटेस्टेंट में से एक, रिमी की कम भागीदारी और बहानों से सलमान चिढ़ गए थे. उनके रवैये से परेशान होकर, उन्होंने बिग बॉस से उन्हें शो से बाहर निकालने का अनुरोध किया, क्योंकि उन्हें शो में कोई दिलचस्पी नहीं थी.

कुशाल टंडन

बिग बॉस 7 के दौरान सलमान के साथ कुशाल टंडन की लड़ाई काफी बदनाम रही. एक्टर के साथी कंटेस्टेंट तनीषा मुखर्जी के प्रति आक्रामक व्यवहार के कारण सलमान को उनसे भिड़ना पड़ा. कुशाल ने बाद में दावा किया कि सलमान ने उनसे माफी मांगी थी.

सपना भावनानी

सपना भावनानी बिग बॉस 6 की सबसे तेज़-तर्रार कंटेस्टेंट में से एक थीं. उन्होंने खुलेआम सलमान को चुनौती दी, यह कहते हुए कि वह उनसे नहीं डरतीं और अपने हिसाब से गेम खेलेंगी. उनके टकराव वाले रवैये के कारण होस्ट के साथ कई तीखे पल आए.

शक्ति कपूर

बिग बॉस 5 के दौरान सलमान के साथ शक्ति कपूर का झगड़ा एक बड़ा विवाद था. हालांकि झगड़े का ज़्यादातर हिस्सा एडिट कर दिया गया था, लेकिन शक्ति ने बाद में सलमान से उनकी टिप्पणियों के लिए माफी मांगने की मांग की, जिन्हें उन्होंने बेवजह और अपमानजनक बताया था.

आकाशदीप सहगल

क्योंकि सास भी कभी बहू थी में अपनी भूमिका के लिए जाने जाने वाले आकाशदीप सहगल ने सलमान खान को तब नाराज़ कर दिया जब वह होस्ट के बात करते समय वहां से चले गए. इस हरकत को अपमानजनक माना गया और इसकी व्यापक आलोचना हुई.

इमाम सिद्दीकी

इमाम सिद्दीकी का सलमान के साथ एक यादगार टकराव हुआ. एक बोल्ड कदम उठाते हुए, इमाम ने होस्ट सलमान को डांटते हुए बीच में ही “टाइम-आउट” कहकर रोक दिया. सलमान, जो अपने सीधे-सादे अंदाज़ के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने तुरंत इमाम को फटकार लगाई और उन्हें अपनी हद में रहने की चेतावनी दी. .