Bigg Boss 7: किसके हाथ लगी सीजन 7 की ट्रॉफी, दो हिस्सों में बंटा घर; कुशाल-गौहर के लव एंगल ने लूटी महफिल?

Bigg Boss Season 7: बिग बॉस सीजन 7, जिसे ‘बिग बॉस: साथ 7’ या ‘जन्नत का वार और जहन्नुम का अज़ाब’ के नाम से भी जाना जाता है. 15 सितंबर, 2013 को कलर्स टीवी पर प्रीमियर हुआ था. सलमान खान चौथी बार होस्ट के तौर पर वापस आए थे. इस सीजन की थीम स्वर्ग और नरक थी. घर को दो हिस्सों में बांटा गया था, जहां कंटेस्टेंट्स को अलग-अलग लेवल की सुविधाएं मिलती थीं. यह सीजन 104 दिनों तक चला और 28 दिसंबर, 2013 को ग्रैंड फिनाले के साथ खत्म हुआ.

सीजन की ट्रॉफी किसने जीती?

इस सीजन की ट्रॉफी गौहर खान ने . उन्होंने ट्रॉफी और प्राइज मनी जीतने के लिए तनीषा मुखर्जी को हराया. तनीषा रनर-अप रहीं, जबकि एजाज खान और संग्राम सिंह ने तीसरा और चौथा स्थान हासिल किया. गौहर की जीत का श्रेय उनकी मजबूत पर्सनैलिटी और स्ट्रेटेजिक गेमप्ले को दिया गया.

विवादों से भरा सीजन

हालांकि, यह सीजन विवादों से भरा रहा, जिससे यह बिग बॉस के सबसे विवादित सीज़न में से एक बन गया. सबसे बड़ा विवाद अरमान कोहली और तनीषा मुखर्जी के रोमांस को लेकर था. उनकी नजदीकियां, गले मिलना और प्राइवेट पल सुर्खियों में रहे. घर से बाहर निकलने के बाद, विवेक मिश्रा ने अरमान पर घर के बाहर किसी दूसरी महिला से सगाई करने का आरोप लगाया. अरमान का गुस्सा भी चर्चा का विषय बन गया. उन्होंने सोफिया हयात पर हमला किया, जिससे पुलिस केस हुआ और अरमान को गिरफ्तार किया गया.

कुशाल और गौहर का लव एंगल

कुशाल टंडन और गौहर खान का लव एंगल भी एक हॉट टॉपिक बन गया. एक टास्क के दौरान, तनीषा ने कुशाल को धक्का दिया, जिससे कुशाल ने हिंसक प्रतिक्रिया दी, जिसके कारण उन्हें घर से निकाल दिया गया. गौहर उनके साथ एकजुटता दिखाते हुए घर से बाहर चली गईं, लेकिन बाद में दोनों वापस आ गए.

सीजन का सबसे बड़ा विवाद

एंडी पर गौहर के पर्सनल सामान के बारे में अपमानजनक कमेंट करने का आरोप लगा, जिसके कारण कुशाल ने एंडी को थप्पड़ मारने की कोशिश की. सलमान खान पर भी पक्षपात का आरोप लगा कि वह तनीषा और अरमान का फेवर कर रहे थे. अन्य विवादों में शिल्पा का गुस्सा, बॉडी शेमिंग और नॉमिनेशन प्लानिंग शामिल थे.

बिग बॉस सीजन 7 के प्रतियोगी

प्रतियोगियों में गौहर खान, तनीषा मुखर्जी, अरमान कोहली, कुशाल टंडन, संग्राम सिंह, एंडी, काम्या पंजाबी, प्रत्यूषा बनर्जी, अजाज खान, सोफिया हयात, एली अवराम, अपूर्वा अग्निहोत्री, शिल्पा अग्निहोत्री और हेज़ल कीच जैसी हस्तियां शामिल थीं.