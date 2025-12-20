Home > मनोरंजन > Bigg boss > Bigg Boss 5 Winner: दो होस्ट, खूब सारा ड्रामा…टीवी की इस खूबसूरत हसीना के हाथ लगी सीजन 5 की ट्रॉफी

Bigg Boss 5 Winner: बिग बॉस सीजन 5 को एक नहीं बल्कि दो होस्ट ने मिलकर होस्ट किया था. इस सीजन की विनर टीवी की पॉपूलर बहू बनी थी. जिसने अपने गेम से दर्शकों का दिल जीत लिया था. इस सीजन में सनी लियोनी भी शामिल हुई थीं.

By: Preeti Rajput | Published: December 20, 2025 2:33:17 PM IST

Bigg Boss 5 Winner: बिग बॉस दर्शकों का पसंदीदा रियलिटी टीवी शो है. सलमान खान काफी सालों से बिग बॉस को होस्ट करते आ रहे हैं. हर बार शो के कंटेस्टेंट लोगों का दिल जीत लेते हैं. बिग बॉस के इतिहास में पहली बार हुआ था, जब सीजन 5 में एक नहीं बल्कि दो होस्ट ने मिलकर शो को संभाला था. दर्शकों को यह सीजन काफी ज्यादा पसंद आया था. 

एक साथ दो होस्ट 

बिग बॉस एकमात्र ऐसा रियलिटी शो है, जिसके हर सीजन को भरपूर प्यार मिलता है. कई सीजन ऐसे भी रहे हैं, जो लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बस गए हों. इसमें से एक बिग बॉस सीजन 5 भी है. जिसका प्रसारण 2 अक्तूबर 2011 से शुरु हुआ था. इस सीजन की खासियत यह थी, कि इसमें एक नहीं बल्कि दो होस्ट थे. 

सलमान के साथ ये सुपरस्टार आया था नजर 

बिग बॉस सीजन 5 की डोर सलमान खान और संजय दत्त ने संभाली थी. दोनों की जोड़ी ने शो को और भी ज्यादा मजेदार बना दिया था. इस सीजन में घर के भीतर मौजूद कंटेस्टेंट ने भी खूब सारा ड्रामा किया था. 

सीजन 5 के टॉप कंटेस्टेंट

बिग बॉस सीजन 5 के टॉप कंटेस्टेंट में पूजा मिश्रा, अक्षय खन्ना, विदा समादजाई और सनी लियोनी सामिल थे. सनी लियोनी ने इस शो में खूब सुर्खियां लूटी थीं. 

किसके हाथ लगी विनर की ट्रॉफी?

बिग बॉस 5 की ट्रॉफी जूही परमार ने हासिल की थी. इस शो में उनका गेम प्लान लोगों को खूब पसंद आया था. वहीं महक चहल इस सीजन की रनर अप रही थीं.

बिग बॉस सीजन 5 कंटेस्टेंट

जूही परमार (विजेता),महक चहल, सिद्धार्थ भारद्वाज, आकाशदीप सहगल, अमर उपाध्याय, पूजा मिश्रा, शोनाली नागरानी, श्रद्धा शर्मा, पूजा बेदी, विदा समदजई, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, मनदीप बेवली, शक्ति कपूर, रागेश्वरी लूंबा,
गुलाबो सपेरा, सोनिका कालीरमन,निहिता विश्वास,सनी लियोन (वाइल्ड कार्ड )

