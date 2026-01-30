Home > मनोरंजन > Bigg boss > खत्म होने जा रह गौरव खन्ना और आकांक्षा चमोला का सालों पुराना रिश्ता? पत्नी की इस पोस्ट ने तोड़ा फैंस का दिल

Gaurav Khanna Akanksha Chamola Separation Rumors: बिग बॉस 19 फेम गौरव खन्ना और उनकी पत्नी आकांक्षा चमोला काफी समय से सुर्खियों में चल रहे हैं. इस बीच खबर आ रही है, कि दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है. आकांक्षा के एक रहस्यमयी पोस्ट ने तलाक की अटकलों को और मजबूत कर दिया है.

By: Preeti Rajput | Published: January 30, 2026 1:31:04 PM IST

Gaurav Khanna Akanksha Chamola Separation Rumors: टीवी के पॉपूलर कपल गौरव खन्ना और उनकी पत्नी आकांक्षा चमोला इन दिनों अपनी केमिस्ट्री को लेकर खूब सुर्खियां हटोर रहे हैं. लेकिन इस बीच पत्नी आकांक्षा की एक पोस्ट से फैंस के दिलों की धड़कने तेज कर दी हैं. फैंस के मन में अब सवाल उठ रहा है कि कपल के बीच सबकुछ ठीक चल रहा है कि नहीं? आखिर तलाक की पीछे की सच्चाई क्या है?

गौरव खन्ना और आकांक्षा चमोला के बीच अनबन 

‘बिग बॉस 19’ के विनर गौरव खन्ना अपनी निजी जिंदगी को लेकर इस समय खूब चर्चाओं में हैं. उनका शादीशुदा जिंदगी में अनबन की चर्चा चल रही हैं. इन अटकलों की शुरुआत दरअसल, आकांक्षा चमोला के एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए हुई. दरअसल, उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक बेहद इमोशनल और रहस्यमयी पोस्ट साझा किया. जिसके बाद उनके तलाक की खबरों को और भी हवा मिल गई. आकांक्षा ने अपनी एक तस्वीर शेयर कर लिखा कि “जिस रिश्ते की बुनियाद केवल जरूरतों पर टिकी हो, वहां दिल को हमेशा कुर्बानी देनी पड़ती है. जब उन्हें लगा कि वे तैयार हैं, तब असल में वे तैयार नहीं थे.” इस पोस्ट के बाद लोगों ने अनुमान लगाना शुरु किया कि शायद गौरव और उनके बीच कुछ अनबन चल रही हैं. 
बच्चा बना विवाद की वजह?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, गौरव खन्ना ने बिग बॉस के घर में पिता बनने की इच्छा जाहिर की थी. वहीं आकांक्षा चमोला करियर और अन्य कारणों की वजह से बच्चा नहीं चाहती हैं. माना जा रहा है कि विचारधारा में अंतर के कारण यह तनाव हो सकता है. सोशल मीडिया पर तलाक और अलगाव की खबरें आग की तरह फैल रही हैं. हालांकि, अभी तक इन खबरों पर गौरव या आकांक्षा में से किसी ने भी आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है. हालांकि कई बार सेलेब्स प्रोजेक्ट के प्रोमोशन के लिए भी इस तरह की पोस्ट शेयर करते रहते हैं. 

