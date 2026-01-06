Home > मनोरंजन > Bigg boss > Bigg Boss 19 : दुबई पहुंची बिग बॉस 19 की पॉजिटिव गैंग, लग्जरी वेकेशन पर पार्टी, मस्ती और सेल्फी का तूफान! मस्ती भरी छुट्टियां शुरू…

Bigg Boss 19 ‘Positive Gang’ Jets Off to Dubai : बिग बॉस 19 का जश्न अभी तक खत्म नहीं हुआ है. हाल ही में अशनूर कौर विनर गौरव खन्ना, प्रणित मोरे, अवेज दरबार और मालती चाहर के साथ दुबई में स्पॉन्सर द्वारा होस्ट की गई सक्सेस पार्टी के लिए रवाना हो चुकी हैं. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर इसकी कुछ तस्वीरें भी शेयर की है.

By: Preeti Rajput | Published: January 6, 2026 12:48:16 PM IST

Bigg Boss 19 ‘Positive Gang’ Jets Off to Dubai : बिग बॉस 19 को खत्म हुए एक महीना से ज्यादा हो चुका है. इस सीजन की ट्रॉफी गौरव खन्ना के हाथ लगी थी. सीजन खत्म हो चुका है, लेकिन इसका जश्न अभी तक चालू है. मुंबई में एक शानदार सक्सेस पार्टी के बाद, अब बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट स्पॉन्सर द्वारा होस्ट की गई एक और शानदार पार्टी के लिए दुबई जा रहे हैं. इस सीजन के बाद कंटेस्टेंट के बीच बॉन्डिंग और मस्ती साफ तौर पर जारी है. बिग बॉस के घर से निकलने के बाद भी घरवालों का आपस में मिलना जारी है

दुबई रवाना हुई बिग बॉस 19 की पॉजिटिव गैंग

अशनूर कौर ने मंगलवार सुबह अपने करीबी दोस्तों के साथ मिलकर एयरपोर्ट से एक सेल्फी शेयर की. जिसे देख फैंस काफी खुश हो गए. इस तस्वीर में गौरव खन्ना, प्रणित मोरे, अवेज़ दरबार और मालती चाहर भी नजर आ रहे हैं. इसके अलावा तस्वीर में गौरव की पत्नी आकांक्षा चमोला, अशनूर की मां अवनीत कौर और प्रणित के भाई प्रयाग मोरे भी नजर आ रहे हैं. 

अशनूर ने शेयर की खूबसूरत तस्वीर

अशनूर ने तस्वीर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा हमारी पॉजिटिव गैंग का आधा हिस्सा. हम सभी नगमा मिराजकर, मृदुल तिवारी, अभिषेक बजाज को काफी ज्यादा मिस कर रहे हैं.इस पोस्ट ने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया. शो के खत्म होने के बाद भी कई कंटेस्टेंट्स की दोस्ती फैंस को काफी ज्यादा पसंद आ रही है.

एयरपोर्ट पर मस्ती भरा माहौल 

अशनूर ने अपने फॉलोअर्स को अपने ट्रैवल रुटीन की एक झलक पेश की है. अपनी इस इंस्टाग्राम स्टोरी में अशनूर प्रणित मोरे के साथ फुट मसाज का मजा लेती हुई नजर आ रही हैं. एक और पोस्ट में वह बिज़नेस क्लास में आराम करती हुई नजर आ रही हैं. उन्होंने कैप्शन में लिखा कि जल्द ही मिलते हैं, दुबईवह इस ट्रिप के लिए काफी उत्साहित नजर आ रही हैं.

अशनूर ने बताई अपनी बिग बॉस जर्नी

हाल ही में फरीदोन शहरयार के साथ एक इंटरव्यू में अशनूर ने बिग बॉस 19 के अपने अनुभव को शेयर किया. उनके अनुसार, उन्होंने स्टैंड लिए और मुद्दों के लिए लड़ाई लड़ी, जो मायने रखती थी. लेकिन वह सीन फाइनल एपिसोड में नहीं दिखाए गए हैं.

Tags: ashnoor kaurbigg boss 19gaurav khannaPositive Gangpranit more
