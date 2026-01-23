बिग बॉस के बाद… अब ‘द 50’ में शामिल होंगी नीलम गिरी, भव्य महल के अंदर कैद होंगे 50 सितारे; साजिशों से भरा गेम!

The 50 Contestants: कलर्स पर जल्द ही नया रियलिटी शो द 50 शुरु होने वाला है. इस न्यू गेम रियलिटी शो का कॉन्सेप्ट क्या होगा, किस तरह से सभी कंटेस्टेंट गेम खेलेंगे. इसका अंदाजा अभी तक फैंस को नहीं मिला है. करण पटेल, दिव्या अग्रवाल और मिस्टर फैजू के अलावा कई और कंटेस्टेंट भी शो के लिए फाइनल हो चुके हैं. भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का जाना-माना नाम नीलम गिरी हाल ही में पॉपुलर टेलीविजन रियलिटी शो बिग बॉस 19 में नजर आईं. उन्होंने सलमान खान के होस्ट किए गए इस शो में अपने परफॉर्मेंस से सबका दिल जीत लिया. द 50 की ऑनएयर डेट की बात करें तो ये शो 1 फरवरी से जियो हॉटस्टार (Jio Hotstar) पर आएगा.

‘द 50’ में नजर आएंगी नीलम गिरी

अब, यह एक्ट्रेस-डांसर एक नई चुनौती के लिए तैयार हैं, और आने वाले रियलिटी शो ‘द 50’ में नजर आएंगी, जो फरवरी में प्रीमियर होने वाला है. उन्होंने यह अपडेट एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए शेयर किया और कहा कि बिग बॉस में उनका सफर बहुत अच्छा रहा, लेकिन अब वह कुछ नया शुरू करने के लिए उत्साहित हैं.

इंस्टाग्राम पर शेयर की पोस्ट

नीलम गिरी ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वह अपनी वैनिटी वैन में जाते हुए दिख रही हैं और उन्हें रियलिटी शो ‘द 50’ का ‘गोल्डन टिकट’ मिलता है. वह बहुत खुश थीं और उन्होंने बताया कि वह शॉपिंग के लिए जा रही हैं. अपने कैप्शन में उन्होंने लिखा कि उन्हें उम्मीद है कि वह इस रियलिटी शो में अपने समय के दौरान कुछ यादगार पल बनाएंगी.





उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा “”बिग बॉस 19 के बाद JioHotstar और Colors के साथ वापस आकर मैं बहुत खुश हूं, लेकिन इस बार एक बिल्कुल नए रियलिटी शो, The 50 में. बिग बॉस के घर के अंदर मेरा सफर बहुत अच्छा रहा, और मैं कुछ नया शुरू करने के लिए उत्साहित हूं.” उन्होंने आगे लिखा “दर्शकों ने मुझे बहुत प्यार दिया, खासकर ‘सीधा जाकर लेफ्ट ले और चाय बना’ जैसे पलों के लिए और मुझे उम्मीद है कि मैं यहां और भी कई यादगार पल बनाऊंगी. मैं चुनौती के लिए तैयार हूं, कॉम्पिटिशन के लिए उत्साहित हूं, और The 50 में अपना बेस्ट दूंगी. The50 1 फरवरी से @jiohotstar पर. एक नए एडवेंचर का समय, The 50 मैं आ रही हूं!”