Condom का बिजनेस और मालामाल Tanya Mittal, वीडियो वायरल होते ही खुल गए सारे राज!

Bigg Boss 19 Fame Tanya Mittal: बिग बॉस 19 में शामिल हुई तान्या मित्तल पूरे देश के लिए चर्चा का विषय बन चुकी हैं. शो में तान्या मित्तल ने अपनी अमीरी के इतने किस्से सुनाए कि हर कोई बस उसका सच जानना में लग गया. शो खत्म होने के बाद भी तान्या अभी भी चर्चाओं में बनी हुई हैं. तान्या ने फैंस को अपना घर, लिफ्ट, गार्डन, गाड़ियों के वीडियो दिखाए हैं, जिसे देख फैंस हैरान रह गए हैं. तान्या मित्तल खुद को बिजनेस वुमन बताती हैं. वहीं अब लोगों को तान्या की बातों पर भरोसा हो गया है. इस बीच तान्या ने अब अपनी फैक्ट्री की एक झलक लोगों को दिखाई है. तान्या ने अपनी कंडोम की फैक्ट्री का वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है.

सामने आया तान्या मित्तल का सच

हाल ही में तान्या ने न्यूज पिंच नाम के एक यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू के दौरान अपनी फैक्ट्री दिखाई है. वीडियो में तान्या रिपोर्टर के साथ फैक्ट्री के भीतर जाती हैं. जहां पर लोग उनका खूब जोरदार स्वागत करते हैं. उसके बाद तान्या अपनी कंडोम की फैक्ट्री दिखाती है. साथ ही वह कहती हैं कि कंडोम बनते हुए आप देख सकते हैं. वीडियो में तान्या कहती हैं कि शो में उन्होंने जो दावे किए उन सबका सच उनके पास मौजूद है. सोशल मीडिया पर तान्या की फैक्ट्री वीडियो सामने आते ही लोग हैरान रह गए हैं.







वीडियो ने खोल दिए राज

लोग सोशल मीडिया पर उनकी खूब तारीफ भी कर रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट कर लिखा – सब हेटर्स देख लो फैक्ट्री. एक और यूजर ने लिखा – यह तान्या के उन फैंस के लिए है जिन्होंने उस पर विश्वास किया, मैं भी उनमें से एक हूं और मुझे यह बहुत पसंद आया. हेटर्स को भी शायद जवाब मिल गया होगा, लेकिन सिर्फ़ हमारी तान्या ही फैंस को इतना समय दे सकती है और इतनी प्यारी हो सकती है. तीसरे यूजर ने लिखा –एंटरटेनमेंट फील्ड के तथाकथित लोगों को नहीं पता कि बिज़नेस में कितनी मेहनत लगती है, इसीलिए वे हमेशा तुम्हारा मज़ाक उड़ाते थे, तान्या, यह वीडियो उन तथाकथित लोगों के मुंह पर तमाचा है जो कभी तुम्हारी मेहनत पर हँसते थे, और वेलफेयर को तुम पर बहुत गर्व है मेरी बच्ची.