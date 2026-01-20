Home > मनोरंजन > Bigg boss > खतरों के खिलाड़ी नहीं…इस बड़े शो का हिस्सा बनने जा रही Bigg Boss फेम Nehal Chudasama

Bigg Boss 19 Fame Nehal Chudasama: बिग बॉस 19 से लोगों का दिल जीतने नेहल चुडासमा अब एक नए रियलिटी शो में तहलका मचाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं. वह अब 'द 50' में एक कन्फर्म कंटेस्टेंट हैं. नेहल की बोल्ड और स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी एक बार फिर रियलिटी शो में नजर आएगी.

By: Preeti Rajput | Published: January 20, 2026 3:19:01 PM IST

Bigg Boss 19 Fame Nehal Chudasama: टीवी का मोस्ट पॉपूलर रियलिटी शो बिग बॉस 19 से लोगों का दिल जीतने नेहल चुडासमा अब एक नए रियलिटी शो में तहलका मचाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं. वह अब ‘द 50’ में एक कन्फर्म कंटेस्टेंट हैं.  फैंस अब उन्हें एक बार फिर टीवी पर देख पाएंगे. बिग बॉस 19 में नेहल का सफर ज्यादा लंबा तो नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी बोल्ड पर्सनैलिटी से लोगों का दिल जीत लिया था. इस शो में मिस्टर फैजू, दिग्विजय सिंह राठी, करण पटेल समेत  50 सेलेब्स शामिल होने वाले हैं. नेहल भी इस शो का हिस्सा बनेंगी और एक बार फिर लोगों के दिलों पर राज करेगी. नेहल की बोल्ड और स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी एक बार फिर रियलिटी शो में नजर आएगी. फैंस ने उन्हें बिग बॉस में काफी पसंद किया था.
 

बेहद शानदार रहा बिग बॉस का सफर 

नेहल का सफर बिग बॉस में उतार-चढ़ाव से भरा रहा है. उनके घर से बाहर निकले के बाद सीक्रेट रुम का सफर काफी कमाल का था. फरहाना भट्ट के साथ भी उनका जबरदस्त बॉन्ड देखने को मिला था. उनके पूरे सफर को फैंस ने खूब एन्जॉय किया. उन्होंने दुबई में रियलिटी शो की सक्सेस पार्टी में भी अपनी अदाओं का जलवा बिखेरा. 

एक और स्टार होंगी शामिल 

एक और पॉपुलर स्टार शाइनी दोशी ने भी इस शो में शामिल होने की कन्फर्म की है. वह टेलीविज़न पर वापसी करने और फैंस का दिल जीतने के लिए तैयार हैं. शाइनी ने कहा कि “तीन साल बाद टेलीविजन पर लौटना बहुत खास लग रहा है. खासतौर पर ‘द 50’ जैसे शो के साथ. मेरा हमेशा से मानना रहा है कि सुनना, ऑब्ज़र्व करना और समझदारी से चुनना भी ताकत या स्पीड जितना ही पावरफुल हो सकता है.”

क्या है रियलिटी शो ‘द 50’? 

यह शो ‘द 50’ मेरे पहले किए किसी भी काम से बिल्कुल अलग है. इस शो में अप्रत्याशित, इंटेंस, और बिल्कुल नया गेम देखने को मिलेगा. मेरे लिए यह जागरुक रहने, अपनी इंस्टिक्ट पर भरोसा करने और हर पल को स्वाभाविक रुप से गेम में आगे बढ़ाने देने के बारे में है. यह शो के लिए जिन दूसरे एक्टर्स को फाइनल किया है. इस लिस्ट में करण पटेल, मिस्टर फैजू, मोनालिसा और उनके पति विक्रांत सिंह राजपूत, दिव्या अग्रवाल, चाहत पांडे, दिग्विजय सिंह राठी, और अन्य शामिल हैं. इसमें  50 सेलेब्स एक ही छत के नीचे रहने वाले हैं. 

‘द 50’ को कौन होस्ट कर रहा है?

फराह खान आने वाले रियलिटी शो को होस्ट करेंगी. डायरेक्टर, कोरियोग्राफर और यूट्यूबर के तौर पर अपने काम के लिए जानी जाने वाली फराह के पास बड़े एंटरटेनमेंट फॉर्मेट और सेलिब्रिटी वाले शो को संभालने का अनुभव है. ‘द 50’ की एक अनोखी खासियत इसका इंटरैक्टिव फॉर्मेट है. दर्शक अपने पसंदीदा कंटेस्टेंट को चुन सकेंगे और वर्चुअल बेट लगा सकेंगे. अगर चुना हुआ कंटेस्टेंट शो जीतता है, तो फैंस को भी प्राइज मनी का हिस्सा मिलेगा.

 

