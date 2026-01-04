Home > मनोरंजन > Bigg boss > मिनी बेडरुम, हाई टेक किचन और स्मार्ट लाइट्स…तान्या मित्तल से ज्यादा अमीर निकली Bigg Boss की ये कंटेस्टेंट!

Ashnoor Kaur House Tour: एक्ट्रेस अशनूर कौर ने अपने घर का एक 'हाउस टूर' वीडियो शेयर किया. जिसके बाद उनके आलीशान घर को देख कर हर कोई हैरान रह गया.

By: Preeti Rajput | Published: January 4, 2026 8:10:14 AM IST

Ashnoor Kaur House Tour: सलमान खान के रियलिटी शो ‘बिग बॉस 19’ का हिस्सा रही अशनूर कौर शो खत्म होने के बाद भी चर्चाओं में हैं. इसका कारण है उनका लग्जरी लाइफ स्टाइल. दरअसल बिग बॉस 19 में अशनूर के साथ तान्या मित्तल भी शामिल हुई थीं. उन्होंने इस शो में अपनी अमीरी के इतने किस्से सुनाए थे, शायद उनपर यकीन कर पाना उस समय काफी मुश्किल था. लेकिन शो से बाहर आकर तान्या ने अपनी फैक्ट्री और ग्वालियर वाले घर की झलक दिखाई थी.

अशनूर कौर का हाउस टूर 

वहीं अब तान्या के बाद अशनूर कौर ने अपने मुंबई वाले घर का एक ‘हाउस टूर’ वीडियो शेयर कर दिया था. इस वीडियो को देख लोग हैरान रह गए हैं. उनका घर इतना ज्यादा शानदार और कीमती सामानों से सजा है कि लोगों ने उन्हें तान्या मित्तल से ज्यादा अमीर कहना तक शुरु कर दिया है.

करोड़ों में है घर की कीमत

हाल ही में 19 साल की अशनूर कौर ने मुंबई में एक आलीशान 3.5 BHK फ्लैट खरीदा है. इसकी कीमत करीब 4 करोड़ बताई जा रही है. यह एक्ट्रेस का सपनों का घर है, जिसे उन्होंने अपने हाथों से सजाया है. खास बात तो यह है कि अशनूर ने अपने घर को अपनी मां के साथ मिलकर खुद डिजाइन किया है. 

लिविंग रूम और स्मार्ट लाइट्स 

अशनूर कौर के घर की सबसे खूबसूरत जगह लिविंग रुम है. जिसमें एक बड़े गोल्डन टेम्पल का पेंटिंग  लगा हुआ है. वहीं स्मार्ट लाइट स्विच हैं जिसके कारण फोन से लाइट्स कंट्रोल की जा सकती है. यहां तक की लाइट्स रंग भी बदल सकती है. लिविंग रूम में एक बड़ा गोल्डन ग्लास चैंडलियर भी रखा हुआ है. जो घर की खूबसूरती को और भी ज्यादा बढ़ा देता है. 

हाइटेक किचन और खूबसूरत बालकनी 

घर के किचन में अशनूर कौर ने कई खास चीजें जोड़ी हैं. जैसे आइस-मेकर फ्रिज जिसके भीतर क्यूब्स, फ्लेकी आइस और ठंडा पानी मौजूद रहता है. फ्रिज पर एक मेमोरी वॉल है जिस पर उन्होंने अपने जर्नी के कुछ मैग्नेट लगाए हैं.बालकनी से समुद्र साफ नजर आता है. अशनूर ने इस घर में दो साल पहले रहना शुरु किया है. 

बेडरुम है काफी आलीशान

अशनू के घर में एक ग्लास-डोर वॉक-इन क्लोजेट भी मौजूद है. जिसमें परफ्यूम्स, सनग्लासेस और स्नीकर्स  का कलेक्शन मौजूद है. उनका बेडरुम काफी शानदार है. व्हाइट और गोल्ड के रंगों का यह रुम काफी आरामदायक है. इस कमरे में ट्रांसपेरेंट स्विंग भी है.

