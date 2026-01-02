Home > मनोरंजन > Bigg boss > Bigg Boss 18: टांय-टांय फुस्स निकला बिग बॉस का हुक्म का इक्का, वाइल्ड कार्ड भी निकले फिसड्डी; सलमान खान का ये सीजन निकला सुपर फ्लॉप!

Bigg Boss 18: टांय-टांय फुस्स निकला बिग बॉस का हुक्म का इक्का, वाइल्ड कार्ड भी निकले फिसड्डी; सलमान खान का ये सीजन निकला सुपर फ्लॉप!

Bigg Boss 18 Flop Reasons: सलमान खान के सुपरहिट शो बिग बॉस का लोगों को हमेशा इंतजार रहता है. बिग बॉस का सीजन 18 लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आया था. इस सीजन ने दर्शकों को काफी ज्यादा बोर किया था.

By: Preeti Rajput | Published: January 2, 2026 11:01:26 AM IST

Bigg Boss 18: टांय-टांय फुस्स निकला बिग बॉस का हुक्म का इक्का, वाइल्ड कार्ड भी निकले फिसड्डी; सलमान खान का ये सीजन निकला सुपर फ्लॉप!


Bigg Boss 18 Flop Reasons: सलमान खान (Salman Khan) का विवादित शो बिग बॉस का लोगों को हर साल इंतजार रहता है. हालांकि सीजन 18 ने लोगों को काफी निराश किया था. इस शो की टीआरपी भी कुछ खास नहीं आई थी. मेकर्स को इस सीजन से काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ था. लोगों को लग रहा था कि यह सीजन जल्द खत्म हो जाएगा. इसके कई कारण थे.

You Might Be Interested In

फ्लॉप होने के कारण

  • सलमान खान की होस्टिंग: बिग बॉस सीजन 18 को भी हमेशा की तरह बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान ने ही होस्ट किया था. सलमान खान के फैंस देश-विदेश में मौजूद हैं, लेकिन सलमान खान की होस्टिंग इस सीजन में कुछ खास नहीं रही. 
  • बेकार गेम प्लान: बिग बॉस 18 के घर मे कैद कन्टेस्टन्ट का गेम लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आया. लोगों को कोई  भी कंटेस्टेंट दमदार नहीं लग रहा था. इस सीजन में केवल लड़ाईयां ही नजर आ रही थीं. 
  • वाइल्ड कार्ड कन्टेस्टन्ट : इस सीजन में कशिश कपूर और दिग्विजय राठी ने वाइल्ड कार्ड कन्टेस्टन्ट के तौर पर एंट्री मारी थी. लेकिन वाइल्ड कार्ड भी कुछ खास वाइल्ड नहीं लगे. 

सीजन 18 का विनर 

बिग बॉस 18 के विनर करणवीर मेहरा (Karanveer Mehra)थे, जिन्होंने ट्रॉफी के साथ ₹50 लाख का कैश प्राइज जीता. वहीं विवियन डीसेना (Vivian Dsena) रनर-अप रहे थे और फिनाले 19 जनवरी 2025 को हुआ था. करणवीर मेहरा ने अपने गेम से लोगों को दिल जीत लिया था. इसी कारण वह इस सीजन के विनर रहे थे. 

क्या कर रहे करणवीर मेहरा? 

बिग बॉस सीजन 18 के विनर बनने के बाद करणवीर मेहरा अपनी एक्टिंग और करियर पर ध्यान दे रहे हैं. वह फिल्म ‘सिला’की शूटिंग पर ध्यान दे रहे हैं. इस फिल्म में वह विलेन की भूमिका निभा रहे हैं. साथ ही वह अपने निजी जीवन और चुम दरंग के साथ अपने रिश्ते को लेकर भी चर्चा में हैं

You Might Be Interested In

बिग बॉस 18 के विवाद 

शो में अविनाश मिश्रा और चाहते पांडे के बीच भी झगड़ा देखने को मिला था. एक्टर ने गुस्से में आकर चाहत को लेकर कई तरह के कमेंट कर दिए थे. जिसके बाद चाहत की मां ने अविनाश को खूब खरी खोटी सुनाई थी.

बिग बॉस 18 के कंटेंस्टेंट

चाहत पांडे, शहजादा धामी, अविनाश मिश्रा, शिल्पा शिरोडकर,विवियन डिसेना, एलिस कौशिक, नायरा बनर्जी, करणवीर मेहरा, ईशा सिंह, चुम दरांग, हेमलता शर्मा ताजिंदर सिंह बग्गा, गुणरतन सदावर्ते, राजत दलाल, अरफीन खान, सारा अरफीन खान , मुस्कान बामने,श्रुतिका अर्जुन 

You Might Be Interested In
Tags: bigg boss 18karanveer mehrasalman khanvivian dsena
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मलेशिया का रहस्यमयी फूल, बिना धूप के उगने वाला ‘परियों...

January 1, 2026

इस सर्दी करीना कपूर जैसे दिखना है? ये 10 विंटर...

January 1, 2026

नए साल 2026 की सबसे भव्य आतिशबाजी, इन 9 देशों...

December 31, 2025

‘स्ट्रेंजर थिंग्स’ सीज़न 5 के अलावा ज़रूर देखें ये 10...

December 31, 2025

BTS के V का ऐसा फैशन स्टाइल, जिसे देख दुनिया...

December 31, 2025

गोलगप्पे या स्ट्रीट फूड खाने से पहले दो बार सोच...

December 31, 2025
Bigg Boss 18: टांय-टांय फुस्स निकला बिग बॉस का हुक्म का इक्का, वाइल्ड कार्ड भी निकले फिसड्डी; सलमान खान का ये सीजन निकला सुपर फ्लॉप!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Bigg Boss 18: टांय-टांय फुस्स निकला बिग बॉस का हुक्म का इक्का, वाइल्ड कार्ड भी निकले फिसड्डी; सलमान खान का ये सीजन निकला सुपर फ्लॉप!
Bigg Boss 18: टांय-टांय फुस्स निकला बिग बॉस का हुक्म का इक्का, वाइल्ड कार्ड भी निकले फिसड्डी; सलमान खान का ये सीजन निकला सुपर फ्लॉप!
Bigg Boss 18: टांय-टांय फुस्स निकला बिग बॉस का हुक्म का इक्का, वाइल्ड कार्ड भी निकले फिसड्डी; सलमान खान का ये सीजन निकला सुपर फ्लॉप!
Bigg Boss 18: टांय-टांय फुस्स निकला बिग बॉस का हुक्म का इक्का, वाइल्ड कार्ड भी निकले फिसड्डी; सलमान खान का ये सीजन निकला सुपर फ्लॉप!