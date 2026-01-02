Bigg Boss 18: टांय-टांय फुस्स निकला बिग बॉस का हुक्म का इक्का, वाइल्ड कार्ड भी निकले फिसड्डी; सलमान खान का ये सीजन निकला सुपर फ्लॉप!

Bigg Boss 18 Flop Reasons: सलमान खान (Salman Khan) का विवादित शो बिग बॉस का लोगों को हर साल इंतजार रहता है. हालांकि सीजन 18 ने लोगों को काफी निराश किया था. इस शो की टीआरपी भी कुछ खास नहीं आई थी. मेकर्स को इस सीजन से काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ था. लोगों को लग रहा था कि यह सीजन जल्द खत्म हो जाएगा. इसके कई कारण थे.
फ्लॉप होने के कारण
- सलमान खान की होस्टिंग: बिग बॉस सीजन 18 को भी हमेशा की तरह बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान ने ही होस्ट किया था. सलमान खान के फैंस देश-विदेश में मौजूद हैं, लेकिन सलमान खान की होस्टिंग इस सीजन में कुछ खास नहीं रही.
- बेकार गेम प्लान: बिग बॉस 18 के घर मे कैद कन्टेस्टन्ट का गेम लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आया. लोगों को कोई भी कंटेस्टेंट दमदार नहीं लग रहा था. इस सीजन में केवल लड़ाईयां ही नजर आ रही थीं.
- वाइल्ड कार्ड कन्टेस्टन्ट : इस सीजन में कशिश कपूर और दिग्विजय राठी ने वाइल्ड कार्ड कन्टेस्टन्ट के तौर पर एंट्री मारी थी. लेकिन वाइल्ड कार्ड भी कुछ खास वाइल्ड नहीं लगे.
सीजन 18 का विनर
बिग बॉस 18 के विनर करणवीर मेहरा (Karanveer Mehra)थे, जिन्होंने ट्रॉफी के साथ ₹50 लाख का कैश प्राइज जीता. वहीं विवियन डीसेना (Vivian Dsena) रनर-अप रहे थे और फिनाले 19 जनवरी 2025 को हुआ था. करणवीर मेहरा ने अपने गेम से लोगों को दिल जीत लिया था. इसी कारण वह इस सीजन के विनर रहे थे.
क्या कर रहे करणवीर मेहरा?
बिग बॉस सीजन 18 के विनर बनने के बाद करणवीर मेहरा अपनी एक्टिंग और करियर पर ध्यान दे रहे हैं. वह फिल्म ‘सिला’की शूटिंग पर ध्यान दे रहे हैं. इस फिल्म में वह विलेन की भूमिका निभा रहे हैं. साथ ही वह अपने निजी जीवन और चुम दरंग के साथ अपने रिश्ते को लेकर भी चर्चा में हैं
बिग बॉस 18 के विवाद
शो में अविनाश मिश्रा और चाहते पांडे के बीच भी झगड़ा देखने को मिला था. एक्टर ने गुस्से में आकर चाहत को लेकर कई तरह के कमेंट कर दिए थे. जिसके बाद चाहत की मां ने अविनाश को खूब खरी खोटी सुनाई थी.
बिग बॉस 18 के कंटेंस्टेंट
चाहत पांडे, शहजादा धामी, अविनाश मिश्रा, शिल्पा शिरोडकर,विवियन डिसेना, एलिस कौशिक, नायरा बनर्जी, करणवीर मेहरा, ईशा सिंह, चुम दरांग, हेमलता शर्मा ताजिंदर सिंह बग्गा, गुणरतन सदावर्ते, राजत दलाल, अरफीन खान, सारा अरफीन खान , मुस्कान बामने,श्रुतिका अर्जुन