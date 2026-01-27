बिग बॉस के बाद, अब ‘द 50’ में धमाल मचाएंगी श्रुतिका अर्जुन; क्या इस बार लगेगी ट्रॉफी हाथ?

Bigg Boss Fame Shrutika Arjun: बिग बॉस 18 में अपनी बेबाक पर्सनैलिटी से पॉपुलर हुईं श्रुतिका अर्जुन अब आने वाले शो ‘द 50’ के साथ टेलीविजन पर वापसी करने के लिए तैयार हैं. एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक स्पेशल पोस्ट के जरिए अपने पार्टिसिपेशन को कन्फर्म किया, जिससे फैंस और इंडस्ट्री के अंदर के लोगों में तुरंत एक्साइटमेंट पैदा हो गया.

‘द 50’ में नजर आएंगी एक्ट्रेस

अपनी वापसी की घोषणा करते हुए अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर किया है. उन्होंने कैप्शन में लिखा कि “मुझे नियम पता हैं, लेकिन मैं थोड़ा अलग खेलती हूं, शेर दहाड़ते हैं. मैं हंसती हूं. मैं आ रही हूं the50″ इस घोषणा के साथ, श्रुतिका रियलिटी टीवी की दुनिया में एक जबरदस्त वापसी कर रही हैं. यह फॉर्मेट, जो दुनिया भर में सफल रहा है और अब भारत में अपनी शुरुआत कर रहा है और इसे हाल के समय के सबसे एम्बिशियस रियलिटी शो में से एक माना जा रहा है.

एक हाई-स्टेक्स रियलिटी फॉर्मेट

द 50 में 50 एपिसोड में 50 कंटेस्टेंट मुकाबला करेंगे, जो इसे एक बड़े लेवल का और हाई-इंटेंसिटी वाला रियलिटी शो बनाता है. यह शो 1 फरवरी, 2026 को JioHotstar और Colors पर प्रीमियर होने वाला है. श्रुतिका की एंट्री ने पहले ही काफी चर्चा बटोर ली है, और बिग बॉस 18 में उनके शानदार परफॉर्मेंस के बाद फैंस उन्हें एक नया चैलेंज लेते हुए देखने के लिए उत्सुक हैं.

कौन-कौन होगा शामिल?

श्रुतिका अर्जुन के अलावा, द 50 में कई जाने-माने नाम होंगे, जिनमें खानज़ादी, करण पटेल, मिस्टर फैसू, मोनालिसा, उनके पति विक्रांत सिंह राजपूत, दिव्या अग्रवाल, प्रिंस नरूला, युविका चौधरी, चाहत पांडे, दिग्विजय सिंह राठी, सिवेट तोमर, नेहल चुडासमा और कई अन्य शामिल हैं.