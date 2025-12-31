Home > मनोरंजन > Bigg boss > Bigg Boss 16 का सबसे बड़ा धोखा? सलमान ने ठुकराया अंडिजर्विंग विनर MC Stan, इस कंटेस्टेंट को बताया असली हकदार

Bigg Boss Season 16: बिग बॉस सीजन 16 अक्टूबर 2022 में शुरू हुआ और फरवरी 2023 में खत्म हो गया था. शो में ड्रामा, प्यार और दोस्ती का जबरदस्त तड़का देखने को मिला था.

By: Preeti Rajput | Published: December 31, 2025 10:46:52 AM IST

Bigg Boss Season 16: सलमान खान का शो बिग बॉस टीवी का सबसे पॉपूलर शो है. बिग बॉस 16 साल 2022-2023 का सबसे चर्चित शो था. इस शो को भी सलमान खान ने होस्ट किया था. यह सीजन अक्टूबर 2022 में शुरू हुआ और फरवरी 2023 में खत्म हो गया था. शो में ड्रामा, प्यार और दोस्ती का जबरदस्त तड़का देखने को मिला था. फिनाले में रैपर एमसी स्टैन ने इस सीजन के विनर की ट्रॉफी हासिल की थी. यही इस सीजन का सबसे बड़ा विवाद था. उनकी जीत को लेकर पूरे देश में बहस छिड़ गई थी. लोगों को कहना था कि वह यह जीत डिजर्व नहीं करते हैं, क्योंकि फिनाले के कुछ हफ्ते पहले ही उन्होंने कहा था कि उन्हें गेम काफी लेट समझ आया. लोगों को लगा था कि इस सीजन की विनर प्रियंका चाहर चौधरी बनेगी. सलमान खान ने फिनाले में प्रियंका के गेम की तारीफ करते हुए कहा था कि उनके लिए इस सीजन की विनर वही हैं.

मुख्य कंटेस्टेंट्स की लिस्ट

बिग बॉस 16 में कुल 17 मुख्य कंटेस्टेंट्स थे. प्रियंका चाहर चौधरी, अनकित गुप्ता, शिव ठाकरे, एमसी स्टैन, अर्चना गौतम, शालीन भनोट, टीना दत्ता, सुम्बुल तौकीर खान, निमृत कौर अहलूवालिया, अब्दु रोजिक, साजिद खान, सौंदर्या शर्मा, गौतम विग, गोरी नागोरी, मान्या सिंह, श्रीजिता डे और अन्य. 

बिग बॉस सीजन 16 के टॉप 5

टॉप 5 में पहुंचे प्रियंका, शिव, एमसी स्टैन, अर्चना और शालीन. प्रियंका अकेले खेलकर मजबूत दिखीं, शिव ने मंडली बनाई, जबकि स्टैन अपनी रियल बातों से पॉपुलर हुए. अब्दु की क्यूटनेस ने सबका दिल जीता.

विनर बनें एम सी स्टेन

फिनाले में एमसी स्टैन ने ट्रॉफी, कार और 31 लाख रुपये जीते. शिव ठाकरे पहले रनर-अप बने और प्रियंका तीसरे नंबर पर रहीं. स्टैन की जीत सबको सरप्राइज थी क्योंकि ज्यादातर लोग प्रियंका या शिव को विनर मान रहे थे. स्टैन ने शो में कम टास्क किए, लेकिन उनकी फैन फॉलोइंग बहुत मजबूत थी. उनके फैंस ने जमकर वोटिंग की. स्टैन ने जीत के बाद कहा कि वे रियल रहकर खेले और हिप-हॉप को प्रमोट किया. उनकी जीत ने इतिहास रचा क्योंकि वे बस्ती से आने वाले पहले ऐसे रैपर बने जो बिग बॉस जीते.

सलमान खान ने की प्रियंका की तारीफ 

फिनाले में प्रियंका के बाहर होने पर सलमान खान ने कहा,मैं खुद इसके बाहर आने से हैरान हूं, मुझे लगा यह शो की विनर बनेगी. ये लड़की अकेले 15-16 लोगों के खिलाफ खड़ी रही, हर मुश्किल के बाद मुस्कुराती हुई निकली. मेरे नजर में विनर ये है.” इससे विवाद बढ़ गया. फैंस ने शो को फिक्स्ड बताया और एमसी स्टैन को अंडिजर्विंग कहा. सोशल मीडिया पर #PriyankaDeservedToWin ट्रेंड हुआ. कई लोगों ने मेकर्स पर आरोप लगाए कि वोटिंग में गड़बड़ी हुई. प्रियंका के फैंस आज भी मानते हैं कि वे असली विनर हैं. 

क्या कर रहीं प्रियंका?

प्रियंका चाहर चौधरी ने शो से बाहर निकलने के बाद कई प्रोजेक्ट किए. वह अपने दोस्त अंकित गुप्ता के साथ एक गाने में भी नजर आईं. साथ ही उन्होंने एक वेब सीरीज भी की. इसके अलावा वह इन दिनों एकता कपूर के फेमस शो नागिन 7 में लीड किरदार निभा रही हैं.

