Bigg Boss 15: 9 साल के बच्चे के संग रोमांटिक हो चुकी हैं 'बिग बॉस 15' की विनर, ब्वॉयफ्रेंड का भी रह चुका है विवादों से नाता; जानें कैसा था ये सीजन?

Bigg Boss 15: बिग बॉस सीजन 15 को भी सलमान खान ने होस्ट किया था. यह सीजन 2 अक्टूबर 2021 से 30 जनवरी 2022 तक चला था. इसमें बिग बॉस ओटीटी के भी कंटेस्टेंट शामिल हुए थे.

By: Preeti Rajput | Published: December 30, 2025 10:00:16 AM IST

By: Preeti Rajput | Published: December 30, 2025 10:00:16 AM IST


Bigg Boss15: बिग बॉस टीवी के सबसे ज्यादा पॉपूलर रियलिटी टीवी शो है. इस शो का सीजन 15 काफी धमाकेदार था. इस सीजन की शुरुआत साल 2021 में हुई थी. इस सीजन का थीम संकट इन जंगल’ था. जहां कंटेस्टेंट को जंगल जैसे घर में रहना पड़ता है. इस सीजन को भी सलमान खान ने होस्ट किया था. यह सीजन 2 अक्टूबर 2021 से 30 जनवरी 2022 तक चला था. इसमें बिग बॉस ओटीटी के भी कंटेस्टेंट शामिल हुए थे. 

सीजन के पॉपुलर फेस 

तेजस्वी प्रकाश, करण कुंद्रा, प्रतीक सहजपाल, शमिता शेट्टी, उमर रियाज, निशांत भट, रशमी देसाई, देवोलीना भट्टाचार्जी, राखी सावंत, जय भानुशाली, विधि पंड्या, आफसाना खान, सिम्बा नागपाल आदि.

विवादों से भरा रहा सीजन

इस घर का मुख्य विवाद था कि एक नॉमिनेशन टास्क में सिम्बा नागपाल ने उमर रियाज को पुल में धक्का दे दिया था. यहां तक कि उन्हें आतंकवादी तक कह दिया था. उनका यह कमेंट इस्लामोफोबिक बताया गया, जिस पर सोशल मीडिया पर भारी आक्रोश जताया गया था. कई लोगों ने सिम्बा नागपाल को लताड़ तक लगाई थी. 

तेजस्वी-करण का रोमांस 

तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा की रोमांस सबसे हाईलाइट रहा. दोनों की केमिस्ट्री फैंस को पसंद आई, लेकिन उनकी लड़ाइयां और जेलसी भी विवाद बनी.

उमर रियाज का एविक्शन

उमर रियाज को फिजिकल वायलेंस के लिए घर से बाहर किया गया, जिस पर फैंस ने बायस्ड होने का आरोप लगाया.प्रतीक सहजपाल के एग्रेसिव मोमेंट्स प्रतीक ने बाथरूम लॉक तोड़ा और आफसाना खान के मेंटल हेल्थ इश्यूज भी सुर्खियां बटोरीं. फिनाले में तेजस्वी की जीत को ‘फिक्स्ड‘ कहकर बड़ा विवाद हुआ, कई फैंस प्रतीक को असली विनर मानते थे.

ग्रैंड फिनाले में टॉप

तेजस्वी प्रकाश, प्रतीक सहजपाल, करण कुंद्रा, शमिता शेट्टी, निशांत भट और रशमी देसाई. लास्ट में तेजस्वी प्रकाश ने ट्रॉफी और 40 लाख रुपये जीते. प्रतीक सहजपाल रनर-अप बने. तेजस्वी की जीत को फिक्सिंग के आरोपों ने कंट्रोवर्सियल बना दिया.

 

Bigg Boss 15: 9 साल के बच्चे के संग रोमांटिक हो चुकी हैं ‘बिग बॉस 15’ की विनर, ब्वॉयफ्रेंड का भी रह चुका है विवादों से नाता; जानें कैसा था ये सीजन?

