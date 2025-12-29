Home > मनोरंजन > Bigg boss > Bigg Boss 14: इस कंटेस्टेंट ने पलटा सीजन 14 में खेल, दिल-दोस्ती और गेम के शो में इस हसीना ने जीती ट्रॉफी

Bigg Boss 14: आज हम बिग बॉस 14 की बात करने वाले हैं. यह सीजन 'अब सीन पलटेगा' थीम के साथ लॉन्च किया गया था. सीजन 14 बिग बॉस के इतिहास का सबसे ज्यादा चलने वाला सीजन रहा है.

By: Preeti Rajput | Published: December 29, 2025 9:25:50 AM IST

Bigg Boss 14: सलमान खान का शो बिग बॉस टीवी का सबसे पॉपूलर रियलिटी टीवी शो है. इस शो के 19 सीजन टीवी पर प्रसारित हो चुके हैं. लेकिन आज हम बिग बॉस 14 की बात करने वाले हैं. यह सीजन अब सीन पलटेगा’ थीम के साथ लॉन्च किया गया था. सीजन 14 बिग बॉस के इतिहास का सबसे ज्यादा चलने वाला सीजन रहा है. यह सीजन 3 अक्टूबर 2020 को शुरू हुआ था और 21 फरवरी 2021 को इसका ग्रैंड फिनाले हुए. इस सीजन में भी सलमान खान ने होस्ट की भूमिका अदा की थी. इस सीजन में सीनियर्स (सिद्धार्थ शुक्ला, हिना खान, गौहर खान) और चैलेंजर्स के कॉन्सेप्ट ने शो को और भी ज्यादा दिलचस्प बना दिया. 

सीजन 14 की विनर 

टीवी एक्ट्रेस रुबीना दिलैक ने बिग बॉस 14 की ट्रॉफी अपने नाम की. उन्होंने सिंगर राहुल वैद्य को हराकर यह खिताब जीता. रुबीना को 36 लाख रुपये की प्राइज मनी मिली. फिनाले में टॉप 5 कंटेस्टेंट्स थे – रुबीना, राहुल वैद्य, निक्की तंबोली, एली गोनी और राखी सावंत. राखी ने 14 लाख रुपये लेकर शो छोड़ा, जबकि निक्की तीसरे स्थान पर रहीं. रुबीना की जीत को उनकी मजबूत पर्सनैलिटी और फैंस के सपोर्ट का नतीजा माना गया.

शो के बेस्ट कंटेस्टेंट 

इस सीजन में रुबीना दिलैक और उनके पति अभिनव शुक्ला की जोड़ी ने खूब सुर्खियां बटोरीं. राहुल वैद्य ने अपनी सिंगिंग और स्ट्रैटेजी से रनर-अप बनने का सफर तय किया. जस्मीन भसीन और एली गोनी की दोस्ती-रोमांस चर्चा में रहा. राखी सावंत एंटरटेनर के रूप में उभरीं, जबकि कविता कौशिक और एजाज खान जैसे वाइल्डकार्ड एंट्री ने ड्रामा बढ़ाया. निक्की तंबोली शुरुआती दिनों में काफी एक्टिव रहीं.

विवादों से भरा रहा पूरा सीजन

बिग बॉस 14 विवादों से भरा हुआ था. रुबीना और राहुल वैद्य के बीच काफी बहस हुईं. जिसके बाद राखी सावंत की अभिनव शुक्ला पर ‘ऑब्सेशन‘ जैसे आरोपों से घर में खूब हंगामा मचा. जस्मीन भसीन और राहुल की लड़ाई भी इस सीजन में चर्चा का विषय रही. देवोलीना भट्टाचार्जी का गुस्सा (चीजें फेंकना) जैसे कई मोमेंट्स इस सीजन में हुए. रुबीना ने शो में अपनी शादी की समस्याओं का खुलासा किया, जो बड़ा ट्विस्ट साबित हुआ. सिद्धार्थ शुक्ला के साथ टास्क में रुबीना की बहस भी सुर्खियां बनी. इन सभी विवादों ने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया. 

बिग बॉस सीजन 14 के कंटेस्टेंट

रुबीना दिलैक, राहुल वैद्य, एजाज खान, पवित्रा पुनिया, जस्मीन भसीन, निक्की तंबोली, अभिनव शुक्ला, जान कुमार सानू, निशांत सिंह मलखानी, सारा गुरपाल, शहजाद देओल

वाइल्डकार्ड और चैलेंजर्स एंट्री

एली गोनी, राखी सावंत, अर्शी खान, विकास गुप्ता, राहुल महाजन, कश्मीरा शाह, मनु पंजाबी, कविता कौशिक, नैन सिंह, शार्दुल पंडित, देवोलीना भट्टाचार्जी

तूफानी सीनियर्स

सिद्धार्थ शुक्ला, हिना खान, गौहर खान

 

