Bigg Boss 13: सीजन 13 को मिला सबसे ज्यादा प्यार, एक घर में 3 कपल; शो में लव, विवाद और दोस्ती का तड़का

Bigg Boss 13: बिग बॉस सबसे यादगार सीजन 13 रहा है. इस सीजन के हर कंटेस्टेंट को लोगों ने खूब सारा प्यार दिया था. सभी कंटेस्टेंट ने दर्शकों के दिल में एक अलग जगह बनाई है.

By: Preeti Rajput | Published: December 28, 2025 10:32:50 AM IST

Bigg Boss 13: बिग बॉस टीवी का सबसे पॉपूलर रिएलिटी शो है. सालों से इस शो को सलमान खान होस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं. सलमान खान इस शो को और भी ज्यादा खास बना देते हैं. इस शो के 19 सीजन आ चुके हैं. लेकिन इनमें से सबसे यादगार सीजन 13 रहा है. इस सीजन के हर कंटेस्टेंट को लोगों ने खूब सारा प्यार दिया था. सभी कंटेस्टेंट ने दर्शकों के दिल में एक अलग जगह बनाई है. इस सीजन में प्यार, दोस्ती और तकरार सबकुछ देखने को मिला. यह शो एंटरटेनमेंट से भरपूर रहा है

बिग बॉस सीजन 13

बिग बॉस 13 की शुरुआत 29 सितंबर 2019 को हुई थी. यह शो कलर्स टीवी पर प्रसारित किया गया था. यह सीजन 15 फरवरी को खत्म हुआ. यह बिग बॉस के इतिहास का सबसे बड़ा चलने वाला सीजन था. इस सीजन में केवल सेलिब्रिटी कंटेस्टेंट्स थे. इस सीजन को दर्शकों ने खूब सारा प्यार दिया था

सीजन 13 का विनर

बिग बॉस 13 (Bigg Boss 13) के विजेता सिद्धार्थ शुक्ला रहे थे. उन्होंने इस सीजन की विनर ट्रॉफी हासिल की थी. सिद्धार्थ को दर्शकों का खूब सारा प्यार मिला था. वह शुरुआत से जबरदस्त गेम खेलते नजर आए. इस सीजन में उनकी आसिम और रश्मि देसाई के साथ खूब लड़ाई भी हुई थी. सिद्धार्थ को ट्रॉफी के साथ नकद राशि भी मिली थी. इस सीजन में आसिम रियाज रनरअप रहे थे.

दुनियो को अलविदा कह चुके दो कंटेस्टेंट

सीजन 13 के विनर सिद्धार्थ शुक्ला का 40 साल की उम्र में निधन हो गया. इस खबर से हर कोई हैरान रह गया था. उनकी मौत से पूरा देश हैरान था. सिद्धार्थ शुक्ला का 2 सितंबर 2021 को निधन हुआ था. जानकारी के मुताबिक दिल का दौरा (हार्ट अटैक) पड़ने से उनकी मौत हो गई थी. यह खबर सुन उनके फैंस हैरान रह गए थे. सिद्धार्थ के साथ इस सीजन की एक और कंटेस्टेंट ने साल 2025 में इस दुनिया को अलविदा कह दिया. सीजन 13 की कंटेस्टेंट शेफाली जरीवाला के निधन के खबर से सभी शॉक में चले गए थे. 42 की उम्र में उनकी भी हार्ट अटैक के कारण मौत हो गई थी.

प्यार से भरा हुआ घर

  • सिद्धार्थ शुक्ला-शहनाज गिल: बिग बॉस का ऐसा कपल जिसे दर्शकों ने खूब प्यार दिया. शहनाज जितनी बचकानी थी, उतने ही सिद्धार्थ मिच्योर थे. हैशटैग सिडनाज़ इंटरनेट पर ट्रेंड करता था. केवल शो में ही नहीं बल्कि शो के बाहर भी दोनों का रिश्ता सिद्धार्थ की मौत तक जारी थी. एक्टर की मौत के बाद शहनाज टूट गई थीं. सिद्धार्थ बिग बॉस के सीजन 15 में कुछ दिनों के लिए फिर शामिल हुए थे
  • रश्मि देसाई-अरहान खान: बिग बॉस के घर में टीवी एक्ट्रेस रश्मि देसाई और अरहान का प्यार भी खूब चर्चा में रहा है. घर में आते ही अरहान ने रश्मि को शादी के लिए प्रोपोज किया. हालांकि दोनों का रिश्ता बिग बॉस में शामिल होने से पहले से ही था. लेकिन शो में सलमान ने अरहान को लेकर ऐसा खुलासा किया, जिसे सुन हर कोई हैरान रह गया. सलमान ने रश्मि को बताया कि अरहान पहले से शादीशुदा है. जिसके बाद रश्मि पूरी तरह से टूट गई और दोनों का रिश्ता खत्म हो गया
  • हिमांशी खुराना-आसिम रियाज: इस सीजन में आसिम और हिमांशी का प्यार भी परवान चढ़ा. हिमांशी के घर में आने के बाद आसिम ने गुस्सा छोड़ लवर बॉय बनकर दिखाया. यहां तक की उन्होंने शो में ही हिमांशी को प्रपोज भी किया. लेकिन अब दोनों की राहें अलग हो चुकी हैं.

बिग बॉस सीजन 13 के कंटेस्टेंट

मुख्य कंटेस्टेंट में सिद्धार्थ शुक्ला (विजेता), आसिम रियाज (रनर-अप), शहनाज गिल, रश्मि देसाई, देवोलीना भट्टाचार्जी, पारस छाबड़ा, माहिरा शर्मा, आरती सिंह, सिद्धार्थ डे, शेफाली बग्गा, दलजीत कौर, कोएना मित्रा, और अबू मलिक शामिल थे. वाइल्ड कार्ड में हिंदुस्तानी भाऊ, खेसारी लाल यादव, शेफाली जरीवाला, मधुरिमा तुली, विशाल आदित्य सिंह, अरहान खान, हिमांशी खुराना भी शो में शामिल हुए.

