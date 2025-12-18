Bigg Boss 3: इस कंटेस्टेंट ने मार दी थी बोतल, बिग बॉस ने दिखाया था घर के बाहर का रास्ता; जानें कौन बना था Winner

Bigg Boss 3: बिग बॉस (Bigg Boss season 3) के दो सीजन सफल होने के साथ है, अब बारी थी तीसरे सीजन की. हर सीजन के साथ इस बार भी होस्ट बदल गया. इस बार शिल्पा शेट्टी की जगह महानायक अमिताभ बच्चन ने ले ली. साल 2009 में 4 अक्टूबर को बिग बॉस के तीसरे सीजन की शुरुआत हुई है. तीसरे सीजन 84 दिन चलने के बाद 26 दिसंबर 2009 को खत्म हुआ. इस सीजन में भी कई बड़े-बड़े सेलेब्स ने हिस्सा लिया. महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में इस शो में 13 सेलेब्स शामिल हुई. इस शो में दो वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट भी शामिल हुए.

किन कंटेस्टेंट ने लिया शो में हिस्सा?

इस सीजन में कुल 15 सेलिब्रिटी कंटेस्टेंट बनकर आए. इस्माइल दरबार, शर्लिन चोपड़ा, कमाल राशिद खान, पूनम ढिल्लन, बख्तियार इरानी, तनाज ईरानी, विंदू दारा सिंह, अदिति गोवित्रिकर, जया सावंत, शमिता शेट्टी, क्लाउडिया सिस्ला, रोहित वर्मा), राजू श्रीवास्तव ने एंट्री ली थी, जबकि दो वाइल्ड कार्ड एंट्री विनोद कांबली व प्रवेश राणा पहुंचे थे.

सीजन का सबसे बड़ा विवाद

एक्टर कमाल राशिद खान ने इस सीजन में काफी हंगामा मचाया था. बिग बॉस के घर में उन्होंने टास्क के दौरान काफी बवाल मचाया. केआरके ने रोहित वर्मा से बातचीत के दौरान खूब झगड़ा किया. उन्होंने एक बॉटल भी उनपर फेंक दिया था. जो शमिता शेट्टी को जाकर लग गई. ऐसे में उन्हें चोट भी आ गई थी. सभी ने इस पर खूब हंगामा मचा दिया. इस बात को बिग बॉस ने काफी गंभीरता से लिया और उन्हें तुरंत घर छोड़ने का फरमान सुना दिया. इस विवाद के कारण केआरके खूब सुर्खियों में आ गए थे.

कौन था इस सीजन का शानदार विनर?

शहूर रेसलर और एक्टर दारा सिंह के बेटे विंदू दारा सिंह को इस सीजन में खूब पसंद किया था. वह अंत तक लोगों के पसंदीदा कंटेस्टेंट रहे थे. उन्होंने 1 करोड़ की राशि जीतकर विनरा का खिताब अपने नाम किया था. वहीं वाइल्ड कार्ड प्रवेश राणा दूसरे स्थान पर रहे और तीसरे पोजिशन पर बॉलीवुड एक्ट्रेस पूनम ढिल्लन रहीं.

क्या कर रहे विंदू दारा सिंह?

शो जीतने के बाद विंदू दारा सिंह कई छोटी-बड़ी फिल्मों और टीवी शो में काम किया. उन्होंने पंजाबी फिल्म ‘कौन है नंबर 1’ में भी काम किया था. जिसमें वह मुख्य भूमिका निभाते हुए नजर आए थे.