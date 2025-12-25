Home > मनोरंजन > Bigg boss > Bigg Boss 10: क्या कर रहे बिग बॉस 10 का विनर, जानें किस वजह से सुर्खियों में रहा सलमान खान ये सीजन?

बिग बॉस सीजन 10 को भी बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने होस्ट किया था. इस सीजन को दर्शकों ने खूब पसंद किया था. यह पहला सीजन था जिसमें आम लोग (इंडियावाले) और सेलेब्रिटीज साथ आए.

By: Preeti Rajput | Published: December 25, 2025 11:44:44 AM IST

Bigg Boss Season 10: बिग बॉस का दसवां सीजन (2016-2017) रियलिटी टीवी के इतिहास में सबसे ज्यादा विवादित और सुर्खियों में रहा है. इस सीजन को भी बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने होस्ट किया था. इस सीजन को दर्शकों ने खूब पसंद किया था.  यह पहला सीजन था जिसमें आम लोग (इंडियावाले) और सेलेब्रिटीज साथ आए.

घर का मुख्य विवाद

सीजन की शुरुआत से ही विवाद शुरू हो गए. सबसे बड़ा विवाद स्वामी ओम से जुड़ा था. स्वामी ओम ने घर में अजीबोगरीब हरकतें कीं महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणियां, झूठे दावे और टास्क के दौरान बानी जे और रोहन मेहरा पर पेशाब फेंकना. यह घटना इतनी घिनौनी थी कि सभी कंटेस्टेंट ने इसके खिलाफ शिकायत की थी. जिसके बाद सलमान खान ने उन्हें घर से बाहर कर दिया था. स्वामी ओम को बिग बॉस के सबसे घृणित कंटेस्टेंट में गिना जाता है. 

बीच शो से बाहर हुईं प्रियंका

इस सीजन में सबसे ज्यादा लाइमलाइट प्रियंका जग्गा ने बंटोरी. वह शो में काफी गालियां देतीं और ड्रामा क्रिएट करती थीं. एक बार उन्होंने मनु पंजाबी की दिवंगत मां पर भी टिप्पणी की थी. जिसके बाद सलमान खान काफी ज्यादा भड़क गए थे. वीकेंड का वार में सलमान ने उन्हें घर से निकाल दिया था. सलमान ने चैनल को चेतावनी दी कि अगर प्रियंका को दोबारा बुलाया तो वे शो छोड़ देंगे. प्रियंका को बाद में वाइल्ड कार्ड से लाया गया, लेकिन फिर विवादों के कारण बाहर किया गया.

कहां है बिग बॉस 10 के विनर? 

29 जनवरी 2017 को ग्रैंड फिनाले में मनवीर गुर्जर विजेता बने थे.  नोएडा के एक आम किसान मनवीर ने सेलेब्स जैसे बानी जे, लोपामुद्रा राउत और मनु पंजाबी को हरा दिया था. मनवीर को 40 लाख रुपये की प्राइज मनी मिली थी. वह पहले कॉमनर थे, जिसने बिग बॉस की ट्रॉफी जीती थी.  बानी जे फर्स्ट रनर-अप रहीं. मनवीर की जीत दर्शकों की वोटिंग से हुई.

बिग बॉस 10 के कंटेस्टेंट? (सेलेब्स) 

  • लोपामुद्रा राउत 
  • मोनालिसा
  • गौरव चोपड़ा 
  • करण मेहरा 
  • रोहन मेहरा
  • राहुल देव 

कॉमनर (इंडियावाले) 

  • मानवीर गुर्जर
  • मनु पंजाबी
  • प्रियंका जग्गा
  • स्वामी ओम
  • नवीन प्रकाश
  • लोकेश कुमारी शर्मा
  • नीतिभा कौल
  • आकांक्षा शर्मा  

