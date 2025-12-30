Bigg Boss 6: कंबल के अंदर क्या हुआ? सना खान को Kiss करती आश्का गोराड़िया, बिग बॉस 6 के इन सीन्स ने उड़ादिए थे होश!

Sana Khan And Aashka Goradia Controversy: बिग बॉस के हर सीजन में कई सारे विवाद सामने आते हैं. इस रियलिटी शो के सीजन 6 में सना खान और आश्का गोराड़िया को लेकर खूब अफवाहें उड़ीं थीं. रिऐलिटी शोज के बारे में हमेशा कहा जाता है कि स्क्रिप्टेड होते हैं. बिग बॉस पर कई तरह के आरोप लगते रहते हैं. रिऐलिटी शो के हर सीजन में कई कॉन्ट्रोवर्सीज, लड़ाई-झगड़े और लिंकअप्स शो को और भी ज्यादा मनोरंजक बना देता है. ‘बिग बॉस 6′ में सना खान और आश्का गोराड़िया के लेस्बियन रिलेशनशिप में होने की खूब सारी अफवाहें उड़ी थीं. हालांकि आश्का ने बाद में इसे केवल शो की एडिटिंग ट्रिक बताकर काफी गुस्सा जताया था.

गलत एडिटिंग का लगाया आरोप

‘बिग बॉस’ के घर में दोस्ती और दुश्मनी के न जाने कितने किस्से सुनने को मिलता हैं. कई जोड़ियां शो में बनती है और कई टूट कर बिखर जाती हैं. इस शो के सीजन 6 में दो एक्ट्रेस के बीच काफी ज्यादा नजदीकियां बढ़ गई थी. जिसके कारण यह शो खूब सुर्खियों में रहा था. सना और आश्का इस सीजन में अच्छी दोस्ती थीं. वह सारे कामों एक-दूसरे का साथ देतीं और सोती भी साथ में थी. उनके कुछ सीन्स इस तरह से सामने आए जिसके कारण सना और आश्का के बीच लेस्बियन रिलेशन होने की खबरें सामने आने लगी.

इस सीन ने मचाया था बवाल

शो के बाद सना और आश्का गोराड़िया ने इन खबरों का कई बार खंडन किया गया था. इस शो के दौरान दोनों के एक साथ कई सीन नजर आए, जिसके बाद लोगों का कहना था कि दोनों के बीच केवल दोस्ती नहीं बल्कि कुछ और ही संबंध है. एक सीन में आश्का को सना के सीने पर बाम लगाते हुए देखा गया. इसके अलावा कई बार किस और हग करते भी देखा गया था. लोग उन्हें लेस्बियन समझने लगे थे. आश्का ने राजीव खंडेलवाल के शो ‘जज्बात’ में बिग बॉस पर गुस्सा निकाला था. उनका कहना था कि दोनों की सीन इस तरह से एडिट किए गए, जिससे लोगों को गलत दिखे.

आश्का ने सनाया को बताया छोटी बहन

आश्का अपने बॉयफ्रेंड ब्रेंट गोबल के साथ शादी कर चुकी हैं. उन्होंने बिग बॉस के बाद दर्शकों पर काफी गुस्सा दिखाया. उनका कहना था कि सना उनकी छोटी बहन जैसी हैं. वह दोनों लेस्बियन हैं, ऐसा लोग कैसे सोच सकते हैं. सना खान ने अनस सईद से शादी की है. इन दोनों ही फैसलों से फैन्स काफी हैरान थे.