बैन से ब्रेकडाउन तक और अब Bigg Boss Telugu में ब्रेकथ्रू, Flora Saini की जिंदगी का रियलिटी शो

Flora Saini Life Story: बिग बॉस तेलुगु 9 में एंट्री लेने वाली फ्लोरा सैनी ने फिल्मों से पहचान बनाई। उन्होंने जिंदगी में कई विवादों का सामना किया। अब एक्ट्रेस नई शुरुआत कर रही हैं।

Published By: Shraddha Pandey
Published: September 8, 2025 18:03:16 IST

Flora Saini
Flora Saini

Flora Saini In Bigg Boss Telugu 9: बिग बॉस तेलुगु 9 (Bigg Boss Telugu 9) में जब फ्लोरा सैनी (Flora Saini) की एंट्री हुई तो फैंस के बीच उत्सुकता बढ़ गई। वजह सिर्फ उनका ग्लैमरस लुक नहीं, बल्कि उनकी लाइफ स्टोरी भी है, जिसमें बहुत उतार-चढ़ाव रहे हैं। जी हां, आज हम आपको फ्लोरा की जिंदगी की उस हकीकत से रूबरू करवाएंगे, जिनसे शायद ही आप वाकिफ हों।

फ्लोरा का असली नाम आशा सैनी है। उन्होंने फिल्मों में कदम रखते वक्त अलग-अलग स्क्रीन नेम अपनाए, लेकिन आखिरकार ‘फ्लोरा सैनी’ ही उनकी पहचान बन गया। 1999 में प्रेमा कोसम (Prema Kosam) से डेब्यू करने के बाद वो 80 से ज्यादा फिल्मों का हिस्सा रह चुकी हैं। नरसिम्हा नायडू जैसी हिट फिल्मों में उनके रोल ने उन्हें “Lux Papa” का टाइटल दिलाया। आज वो इसी टाइटल से मशहूर हैं।

विवादों से रहा पुराना नाता

लेकिन, उनकी जर्नी इतनी आसान नहीं रही, विवादों से भी उनका नाता पुराना है। साल 2008 में वो विवादों में फंस गईं, जब उन पर फर्जी डॉक्यूमेंट्स के साथ पकड़े जाने का आरोप लगा। इस वाकये ने उनके करियर पर काफी असर डाला। उन्हें कुछ समय के लिए तमिल इंडस्ट्री से बैन भी किया गया। बाद में जब सच सामने आया तो बैन हटा दिया गया और उन्होंने फिर से काम शुरू किया।

#MeToo मूवमेंट में उठाई आवाज

बात करें उनकी पर्सनल लाइफ की तो वो भी काफी उतार-चढ़ाव भरी रही। फ्लोरा ने कई इंटरव्यूज में खुद शेयर किया कि वो एक अब्यूजिव रिश्ते में रहीं, जहां उन्हें भावनात्मक और शारीरिक दोनों तरह से चोटें झेलनी पड़ीं। #MeToo मूवमेंट के दौरान उन्होंने हिम्मत से ये सब पब्लिकली शेयर किया। यह उनके लिए बेहद दर्दनाक दौर था, लेकिन इससे निकलकर उन्होंने अपनी जिंदगी को नए सिरे से संवारा।

गंदी बात 2 से बनाई पहचान

इसके बाद फ्लोरा ने डिजिटल दुनिया में कदम रखा और गंदी बात 2 जैसी वेब सीरीज में अपनी एक्टिंग से पहचान बनाई। अब “बिग बॉस तेलुगु 9” में फ्लोरा सिर्फ एक कंटेस्टेंट नहीं, बल्कि उन तमाम औरतों के लिए एक मिसाल बनकर आई हैं, जिन्होंने मुश्किलों का सामना करके खुद को संभाला।

