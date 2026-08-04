Big Boss Season 20 का धमाकेदार आगाज: सलमान खान लेकर आ रहे हैं ‘करण-अर्जुन’ वाला सरप्राइज, क्या शाहरुख खान भी आएंगे नजर?

बिग बॉस (Bigg Boss) प्रेमियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ गई है. भारत के सबसे लोकप्रिय रियलिटी शो ‘बिग बॉस हिंदी’ के सीजन 20 का टीजर रिलीज हो चुका है और इसके साथ ही यह भी पक्का हो गया है कि शो के चहेते होस्ट सलमान खान (Salman Khan) एक बार फिर मंच पर लौट रहे हैं. यह मोस्ट अवेटिड सीजन आने वाले 6 सितंबर से जियो हॉटस्टार (Jio Hotstar) और कलर्स (Colors) पर प्रीमियर होने जा रहा है. आइए जानते हैं कि इस नए सीजन में क्या-क्या खास और चौंकाने वाले खुलासे होने वाले हैं.

टीजर में सलमान खान का जलवा और ‘करण-अर्जुन’ का रहस्य

सीजन 20 के सामने आए टीजर ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. टीजर की शुरुआत सलमान खान की एक बेहद शानदार और ड्रामेटिक एंट्री से होती है, जिसमें वह एक आलीशान घोड़े के साथ नजर आते हैं. लेकिन जिसने सबका सबसे ज्यादा ध्यान खींचा, वह है उनका एक रहस्यमयी डायलॉग- ‘करण-अर्जुन बिग बॉस’ इस एक लाइन ने फैंस के बीच अटकलों का बाजार गर्म कर दिया है. लोग तरह-तरह के कयास लगा रहे हैं कि क्या इस बार शो में कोई बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है या क्या शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) की कोई स्पेशल एंट्री होगी?

इस बार शो में है कोई बड़ा ‘मिस्ट्री’ ट्विस्ट

मेकर्स ने हालांकि इस बार की थीम को पूरी तरह से पर्दे के पीछे रखा है, लेकिन टीजर में दिए गए छोटे-छोटे विजुअल इशारे फैंस को सोचने पर मजबूर कर रहे हैं. खुद सलमान खान ने इस नए सीजन को लेकर अपना उत्साह जाहिर करते हुए कहा, ‘बिग बॉस का हर सीजन एक नया खेल, नए समीकरण और अप्रत्याशित मोड़ लेकर आता है. लेकिन इस सीजन, इसके दिल में एक ऐसा रहस्य (Mystery) छुपा है जो इसे पहले देखे गए किसी भी सीजन से बिल्कुल अलग बनाता है.’ उनकी इन बातों ने फैंस की उत्सुकता को और सातवें आसमान पर पहुंचा दिया है.

कंटेस्टेंट्स की लिस्ट और पिछले सीजन की सफलता

कंटेस्टेंट्स के नामों को लेकर अभी आधिकारिक मुहर तो नहीं लगी है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक कई लोकप्रिय टेलीविजन स्टार्स मेकर्स के संपर्क में हैं. इसके अलावा, अन्य रियलिटी शो के चर्चित चेहरों और पिछले सीजन के कुछ पुराने कंटेस्टेंट्स की वापसी की भी जोरदार चर्चा है, जो इस सीजन के रोमांच को और बढ़ा सकते हैं. अफवाहों में माही विज, गीता बसरा, जन्नत जुबैर, फैसल शेख (जिन्हें मिस्टर फैसु के नाम से भी जाना जाता है), सुनील पाल, निया शर्मा, पर्ल वी पुरी और शोविक चक्रवर्ती के नाम सामने आए हैं.

हालांकि कंटेस्टेंट्स की फाइनल लिस्ट अभी तक घोषित नहीं की गई है, लेकिन नए सीजन को लेकर उत्सुकता बढ़ती जा रही है. याद दिला दें कि इससे पहले ‘बिग बॉस 19’ ने टीआरपी और सोशल मीडिया पर खूब धूम मचाई थी, जिसमें गौरव खन्ना, फरहाना, तमाल मलिक, तान्या मित्तल और बासी जैसे कंटेस्टेंट्स ने खूब सुर्खियां बटोरी थीं.

सलमान खान के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स

होस्टिंग के अलावा सलमान खान अपनी फिल्मों को लेकर भी काफी व्यस्त चल रहे हैं. वह निर्देशक वामसी पेडिपल्ली की एक एक्शन थ्रिलर फिल्म पर काम कर रहे हैं, जिसमें उनके साथ नयनतारा भी नजर आएंगी. इसके अलावा, वह अपूर्व वाघा द्वारा निर्देशित फिल्म ‘मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस’ (Matraumi: May War Rest in Peace) की रिलीज का भी इंतजार कर रहे हैं, जिसमें वह चित्रांगदा सिंह के साथ कर्नल बिकू माला सांतो बाबू की भूमिका में दिखाई देंगे.

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