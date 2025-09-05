जब Bigg Boss से जुड़ा लग्जरी रियल एस्टेट, दुबई की Danube Properties से मिला इंटरनेशनल टच

Bigg Boss 19 Powered By Denube Properties: रियलिटी शो बिग बॉस (Bigg Boss) हमेशा से एंटरटेनमेंट और ग्लैमर का पर्याय रहा है। हर सीजन में न सिर्फ कंटेस्टेंट्स बल्कि शो के पार्टनर ब्रांड्स भी चर्चा में रहते हैं। इस बार सुर्खियों में है दुबई की जानी-मानी रियल एस्टेट कंपनी डेन्यूब प्रॉपर्टीज (Real Estate Company Danube Properties), जिसने शो के साथ पावरफुल जुड़ाव बनाया है।

दुबई आधारित Danube Properties को मिडिल ईस्ट की सबसे भरोसेमंद और तेजी से बढ़ती रियल एस्टेट कंपनियों में गिना जाता है। उनकी पहचान आलीशान रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स से है, जो लग्जरी और अफॉर्डेबिलिटी का बेहतरीन संगम पेश करते हैं। कंपनी के चेयरमैन रिजवान साजन (Rizwan Sajan) खुद को सपनों को हकीकत में बदलने वाला मानते हैं, और यही विजन उनकी ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी में साफ झलकता है।

Danube के नाम से जुड़ रहे लोग

बिग बॉस जैसे शो से जुड़ना Danube Properties के लिए एक स्मार्ट मूव माना जा रहा है। भारत और मिडिल ईस्ट दोनों ही मार्केट्स में यह शो दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय है। शो को पावर करने का फायदा यह है कि लाखों-करोड़ों लोग हर रोज Danube के नाम से जुड़ रहे हैं, जिससे कंपनी का कनेक्शन केवल रियल एस्टेट तक सीमित न रहकर एंटरटेनमेंट और पॉप कल्चर का हिस्सा भी बन गया है।

ये सेलेब्स कर चुके हैं हाउस टूर

शो में ब्रांड विजिबिलिटी कई लेवल्स पर नजर आती है। चाहे वह स्क्रीन पर लोगो प्लेसमेंट हो, टास्क्स से जुड़ी एक्टिविटीज हों या फिर घर के सेटअप में फैली हुई ब्रांडिंग। इस तरह की मौजूदगी दर्शकों के दिमाग में एक प्रीमियम और ट्रेंडी इमेज बनाती है। बता दें कि फराह खान और अर्चना पुरन सिंह जैसे मशहूर सेलेब्स भी दुबई में उनका हाउस टूर कर चुके हैं।

बिग बॉस की फैन फॉलोइंग दुबई में भी

दूसरी ओर, शो को भी Danube जैसी इंटरनेशनल कंपनी के साथ जुड़ने से अपनी ग्लोबल रीच को और मजबूत करने का मौका मिला है। भारतीय दर्शकों के अलावा, खाड़ी देशों में भी बिग बॉस की फैन फॉलोइंग बढ़ रही है। ऐसे में Danube Properties का जुड़ाव शो को एक तरह से क्रॉस-बॉर्डर अपील देता है। कुल मिलाकर, बिग बॉस और Danube Properties का यह कोलैबोरेशन सिर्फ स्पॉन्सरशिप नहीं बल्कि एक रणनीतिक साझेदारी है, जहां लग्जरी, एंटरटेनमेंट और इंटरनेशनल ब्रांडिंग एक साथ मिलकर दर्शकों पर असर डालते हैं।