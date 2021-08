नई दिल्ली. सबसे चर्चित रियलिटी शो बिग बॉस ओटीटी बुधवार को ड्रामा से भरा हुआ था क्योंकि प्रतियोगी बॉस मैन-बॉस लेडी टास्क के दौरान लड़ाई हो गई थी। जीशान खान, जो पिछले हफ्ते बॉस मैन थे, उनके बीच तीखी बहस के दौरान प्रतीक सहजपाल के साथ हाथापाई हो गई। जिसके बाद बिग बॉस ने जीशान को घर छोड़ने के लिए कहा। रविवार का वार में, होस्ट करण जौहर ने जीशान को उनकी ‘गलत’ टिप्पणियों के लिए फटकार लगाई थी। जबकि लड़ाई में जीशान और प्रतीक दोनों शामिल थे, केवल पूर्व को बेदखल किया गया है जो दर्शकों के लिए परेशान करने वाला है।

फैंस इस बात से निराश हैं कि प्रतीक सहजपाल को जीशान के साथ घर से बाहर नहीं निकलने के लिए कहा गया है क्योंकि वे दोनों फिजिकल हो गए थे। एक ट्विटर यूजर ने कहा, “सिर्फ जीशान ही क्यों? प्रतीक को भी हटा दें। कोई अकेले हाथापाई नहीं कर सकता। दोनों को हटा दिया जाना चाहिए। सिर्फ एक को नहीं।” एक अन्य ने ट्वीट किया, “जीशान के बेदखल होने के बाद गुंडागर्दी करने वाला गिरोह आज पूरी रात हंसेगा। प्रतीक का समर्थन करने वालों को सलाम। शर्म करो थोड़ी। हर किसको पोक करता है। मरता है। और तुम वोट देके उसे और रख रहे हो। बेचारे लोग , पता नहीं कितना डर ​​रहे हैं अब।”

बिग बॉस ओटीटी प्रशंसकों का मानना ​​​​है कि निष्कासन अनुचित था और सोशल मीडिया पर ‘जीशान को वापस लाओ’ और ‘जस्टिस फॉर जीशान’ के रुझान शुरू हो गए हैं।

Power of us the #ZSquad ❤️💪🏻 We're always gonna be standing by your side zee!! We love you our bathrobe King! 🔥😌❤️ BRING BACK ZEESHAN #ZeeshanKhan @theonlyzeeshank @VootSelect @justvoot pic.twitter.com/CVOFYQD882

Why just Zeeshan ? Eliminate prateek also. One can't get physical alone. Both should het eliminated. Not just one. #BiggBossOTT

