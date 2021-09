Bigg Boss OTT Winner: Divya Aggarwal won Big Boss OTT

नई दिल्ली. Bigg Boss OTT Winner: Divya Aggarwal won Big Boss OTT करण जौहर का शो शनिवार 18 सितंबर को एक ग्रैंड फिनाले हुआ जिसमें दिव्या अग्रवाल ने बिग बॉस ओटीटी की ट्रॉफी जितने में कामयाब रही। अभिनेत्री पहले से ही रियलिटी शो की दुनिया में एक लोकप्रिय नाम रही है। वह इससे पहले ऐस ऑफ स्पेस सीजन 1 जीत चुकी हैं। जिसे विकास गुप्ता ने होस्ट किया था। वह विवादास्पद रियलिटी शो की नई ऑनलाइन अवधारणा की पहली विजेता हैं। दिव्या ने निशांत भट, जिन्हें फर्स्ट रनर अप घोषित किया गया है, राकेश बापट, शमिता शेट्टी और प्रतीक सहजपाल जैसे प्रतियोगियों को मात दी। दिव्या अग्रवाल ने सिंगिंग ट्रॉफी उठाई और 25 लाख रुपये की इनामी राशि भी अपने घर ले गई।

बिग बॉस 7 की विजेता गौहर खान उन पहली हस्तियों में शामिल थीं, जिन्होंने दिव्या को उनकी जीत की कामना की। उन्होंने ट्वीट किया, “बधाई हो दिव्या अग्रवाल! विजेता इसे घर ले जाता है! अच्छा खेला #शमिताशेट्टी #निशांतभट! #प्रतीक #bb15 में मिलते हैं।” शेफाली जरीवाला ने भी दिव्या को बधाई दी। उसने कहा, “बधाई हो @Divyakitweet आप बिग बॉस ओटट्रॉफी जीतने वाले पहले व्यक्ति बने, अब bb15 के लिए शुभकामनाएं #DivyaKiArmy सभी को बधाई”

Congratulations #DivyaAggarwal ! Winner takes it home ! 🌸 well played #shamitashetty #nishantbhat ! #pratik see u in #bb15

congratulations @Divyakitweet you became first person to won the bigg boss otttrophy now good luck for bb15 💗👑#DivyaKiArmy congratulations to all#DivyaAgarwal

— khushal (@divya_bb15) September 18, 2021