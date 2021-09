नई दिल्ली. बिग बॉस ओटीटी एलिमेशन के बारे में है। जैसा कि इस सप्ताह के अंत में शो अपने ग्रैंड फिनाले की ओर बढ़ रहा है, निर्माता दर्शकों के मनोरंजन के लिए और अधिक ट्विस्ट और ड्रामा जोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ग्रैंड फिनाले से कुछ ही दिन पहले सिंगर नेहा भसीन मिडनाइट एविक्शन में एलिमिनेट हो गई हैं। चौंकाने वाले एलिमिनेशन ने सभी घरवालों की आंखों में आंसू ला दिए। जब बिग बॉस ने उन्हें गार्डन एरिया में इकट्ठा होने के लिए कहा तो वे फूट-फूट कर रो पड़े।

नेहा भसीन के बाहर होने से इंटरनेट बंट गया है। यहां देखिए सोशल मीडिया पर नेटिज़न्स ने कैसी प्रतिक्रिया दी. नेहा के घर से बाहर होने पर पूर्व कंटेस्टेंट मूस जट्टाना और अक्षरा सिंह ने खुशी जाहिर की।

Neha 💔 I CANNOT STOP CRYING #NehaBhasin you are a wonderful human. I LOVE YOU for who you are. Yaaro ki yaar, bade dil waali, khul ke rone waali, aur sabko hasaane waali. YOU were the LIVEWIRE of the #BiggBossOTT house. THANK YOU for standing by #ShamitaShetty throughout pic.twitter.com/OMJZDJiTj5 — 🅅🄸🄿🅂 (@gilmorexgurl) September 15, 2021

Before ridiculing #NehaBhasin

And being happy with her eviction or being elated she is out please know that neha is a filmfare winner which contestants laughing on her eviction wud take years to even reach here and make a mark and have a legacy like neha bhasin does

🙏 pic.twitter.com/GMz0A9eqEH — अNMOL K MAHTANI (@aKm07) September 15, 2021

Am I the only one who thinks is wasn’t the shocking eviction at all instead it came so late …like in the 2nd week itself #NehaBhasin was supposed to get eliminated !!! 😂🤣 #BiggBossOTT — Akshara Army (@AksharaTheArmy) September 15, 2021

बिग बॉस ओटीटी में नेहा भसीन और प्रतीक सहजपाल के बीच बढ़ती नजदीकियां देखी गईं, जिसने शो में उनके कार्यकाल के दौरान दर्शकों का खूब ध्यान खींचा। उनके हावभाव, शारीरिक निकटता और भावनाओं के साथ, अभिनेता के साथ नेहा भसीन के बंधन ने बहुत ध्यान आकर्षित किया। फाइनल से पहले, शीर्ष पांच प्रतियोगी शमिता शेट्टी, राकेश बापट, प्रतीक सहजपाल, दिव्या अग्रवाल, निशांत भट ट्रॉफी के लिए एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे। बिग बॉस ओटीटी का ग्रैंड फिनाले 18 सितंबर को होगा।

