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Big Boss Controversy: धक्के मारकर नेशनल टीवी से निकाली गई थी कंटेस्टेंट, हरकतें ऐसी कि खुद शो छोड़ रहे थे सलमान; वापसी पर भी हुई कॉन्ट्रोवर्सी!

Bigg Boss Controversies: बिग बॉस के इतिहास की सबसे विवादित कंटेस्टेंट प्रियंका जग्गा के विवादित रवैये से कंटेस्टेंट से लेकर होस्ट सलमान खान तंग आ चुके थे. इस इकलौती कंटेस्टेंट ने इस कदर हदें पार कर दी थीं कि गुस्साए सलमान खान ने उन्हें नेशनल टीवी पर धक्के मारकर शो से बाहर निकाल दिया था और मेकर्स को उसे वापस न लाने की चेतावनी दे डाली थी.

By: Kajal Jain | Published: August 30, 2026 3:43:42 PM IST

Big Boss Controversy: धक्के मारकर नेशनल टीवी से निकाली गई थी कंटेस्टेंट, हरकतें ऐसी कि खुद शो छोड़ रहे थे सलमान; वापसी पर भी हुई कॉन्ट्रोवर्सी!
Big Boss Controversy: धक्के मारकर नेशनल टीवी से निकाली गई थी कंटेस्टेंट, हरकतें ऐसी कि खुद शो छोड़ रहे थे सलमान; वापसी पर भी हुई कॉन्ट्रोवर्सी!


Bigg Boss Controversies: रियलिटी शो ‘बिग बॉस’ का इतिहास विवादों, लड़ाइयों, ड्रामा और पब्लिसिटी स्टंट से भरा रहा. इस शो ने कुछ लोगों को नेम, फेम, रेस्पेक्ट और पैसा तक, सब कुछ दिया लेकिन कुछ लोग शो जीतने के चक्कर में इतना खो गए थे कि अपने शब्दों और एक्शन्स को काबू ही नहीं कर पाए. यूं तो बिग बॉस का नया सीजन स्टार्ट होने से पहले ही सोशल मीडिया पर सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल कंटेस्टेंट की चर्चा होने लगती है लेकिन इस लिस्ट में अगर किसी एक कंटेस्टेंट की हद पार रवैये की बात होगी तो प्रियंका जग्गा (Priyanka Jagga)का नाम लिस्ट के टॉप पर रखा जा सकता है. ऐसा हम नहीं, आज भी सोशल मीडिया यूजर्स दावा करते हैं. प्रियंका जग्गा कोई और नहीं, सीजन 10 का यह वो नाम है, जिसे आज भी लोग सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल चेहरे के रूप में याद करते हैं. प्रियंका जग्गा ने घर के अंदर  इतने विवाद छेड़े, महिला कंटेस्टेंट के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां की थीं और सलमान खान तक से इतनी बदतमीजी से बात की थी कि खुद ‘सलमान भाई’ का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया था. जनता का खून खौला देने वाली इस कंटेस्टेंट को सलमान खान ने वीकेंड का वार में नेशनल टेलीविजन पर लाइव शो के दौरान फटकार लगाते हुए तुरंत घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया था. जानिए आखिर कौन हैं प्रियंका जग्गा और क्या था पूरा विवाद जिसने सलमान खान को तक आर या पार का बयान देने पर मजबूर कर दिया.

कौन थीं प्रियंका जग्गा और क्यों मचा था इतना बवाल?

बिग बॉस सीजन 10 में कॉमनर (आम आदमी) के तौर पर एंट्री लेने वाली प्रियंका जग्गा ने पहले ही दिन से घर में तबाही मचाना शुरू कर दिया था. वह मार्केटिंग कंसलटेंट होने का दावा करती थीं, लेकिन कंटेस्टेंट के प्रति उनका बर्ताव काफी क्रूर था. घर के सदस्यों के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना, उनके रोने पर हंसना, और सबसे शर्मनाक बात यह थी कि उन्होंने एक टास्क के दौरान कंटेस्टेंट्स के खिलाफ ऐसी भद्दी और घटिया भाषा का इस्तेमाल किया था कि सुनने वालों के भी कान खड़े हो जाएं. उनकी हरकतों की वजह से घर का माहौल काफी स्ट्रेसफुल हो चुका था. वह सिर्फ कंटेस्टेंट्स ही नहीं, बल्कि शो के होस्ट सलमान खान से भी बहस करने लगी थीं और उनकी इज्जत करने से साफ इनकार कर दिया था. उनकी हरकतों ने दर्शकों का दिमाग खराब कर दिया था और सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ भयंकर गुस्सा फूट पड़ा था.

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जब सलमान खान का फूटा गुस्सा, नेशनल टीवी पर निकाला बाहर

बात तब हद से पार हो गई जब प्रियंका जग्गा ने शो के दौरान मनु पंजाबी के भाई के निधन का मजाक उड़ाया और बेहद सेंसिटिव कमेंट किए. जब सलमान खान ‘वीकेंड का वार’ एपिसोड में होस्ट करने आए, तो उन्होंने प्रियंका की इन घटिया हरकतों पर जमकर क्लास लगाई. सलमान का गुस्सा ऐसा था कि उन्होंने प्रियंका को अपनी जुबान बंद रखने और तुरंत घर खाली करके बाहर जाने का आदेश दे दिया. सलमान ने गुस्से में चैनल को साफ चेतावनी दी थी कि अगर इस कंटेस्टेंट को शो में दोबारा जगह दी गई, तो वह कल ही इस शो को छोड़ देंगे. इतना ही नहीं, सलमान ने यहां तक कह दिया था कि अगर भविष्य में चैनल ने कभी प्रियंका जग्गा के साथ काम किया, तो वह इस चैनल के साथ कभी काम नहीं करेंगे. जनता की मांग और सलमान के कड़े तेवर को देखते हुए मेकर्स ने उसी वक्त प्रियंका जग्गा को बिना एक पल गंवाए घर से बाहर धक्के देकर निकाल दिया. भारतीय टेलीविजन के इतिहास में यह पहला मौका था जब किसी कंटेस्टेंट को इस तरह बेइज्जत करके बाहर का रास्ता दिखाया गया था. लेकिन कुछ साल बाद खुद प्रियंका जग्गा ने दावा किया था कि बिग बॉस के मेकर्स ने उसे वापस शो में वापस बुला लिया है जिसने फैन्स के होश उड़ा दिए थे.

क्या मेकर्स ने प्रियंका जग्गा को वापस बुलाया था? जानिए सच

जब प्रियंका जग्गा को बाहर निकाला गया, तो उसके कुछ ही दिनों बाद सोशल मीडिया पर यह अफवाह आग की तरह फैल गई कि मेकर्स ने टीआरपी (TRP) बटोरने के लिए प्रियंका को दोबारा शो में वापस बुला लिया है. इस खबर ने दर्शकों के बीच हड़कंप मचा दिया था कि क्या सलमान खान की चेतावनी के बावजूद मेकर्स ने इतनी गिरी हुई हरकत कर दी? हालांकि, जब इसकी सच्चाई सामने आई तो वह इन अफवाहों से बिल्कुल उलट थी. सच तो यह था कि मेकर्स ने प्रियंका जग्गा को कभी वापस नहीं बुलाया था. खुद चैनल, कलर्स (Colors) और खुद सलमान खान ने यह साफ कर दिया था कि प्रियंका के साथ भविष्य में कभी किसी भी प्रोजेक्ट में काम नहीं किया जाएगा. उनके भाई समीर जग्गा ने भले ही सोशल मीडिया पर सहानुभूति पाने के लिए कई तरह के दावे किए थे, लेकिन मेकर्स ने साफ कर दिया था कि प्रियंका जग्गा के लिए बिग बॉस के दरवाजे हमेशा-हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं.

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