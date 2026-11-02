Bigg Boss Malayalam 8: जब शो में मुस्लिम लड़की ने हिंदू लड़के को किया प्रपोज, दौड़े चले आए माता-पिता, बोले- चलो घर; जानिए मामला

नेहा फातिमा क्यों चर्चा में हैं?
नेहा फातिमा के माता-पिता पहुंचे
మలయాళం బిగ్ బాస్లో షాక్ ! 😱 నెహా ఫాతిమా (ముస్లిం) సంతోష్ రాజ్ (హిందూ) కి ప్రపోజ్ చేసింది… తల్లిదండ్రులు వచ్చి ఏడుస్తూ ఇంటికి తీసుకెళ్లారు! 💔 ఎమోషన్స్లో పడిపోతున్నావ్ రా… ఉపయోగించబడుతున్నావ్ అని తల్లి మాటలు! 100% literacy Kerala saar. 🙏 #BiggBossMalayalam10 #NehaFathima https://t.co/Mg43DXaSg8
— BOSS TV (@BOSSTVAPP) November 1, 2026
क्या बोल रहे यूजर्स?
लिल्लाह ! बिंग बॉस मलयालम में “नेहा फातिमा” के माता-पिता अपनी बेटी को वापस ले जाने के लिए शो में आए, क्योंकि उसने एक “हिंदू” प्रतियोगी संतोष राज को “प्रपोज” कर दिया था । अगर यही काम किसी “हिंदू” माता-पिता ने किया होता तो देश भर के तमाम सेक्यूलर और लिबरांडू इसे राष्ट्रीय मुद्दा बना दिए होते ! .
— Er. Rajesh Singh (@Kumar1975Rajesh) November 1, 2026
कौन हैं नेहा फातिमा?
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