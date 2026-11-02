Bigg Boss Malayalam 8: जब शो में मुस्लिम लड़की ने हिंदू लड़के को किया प्रपोज, दौड़े चले आए माता-पिता, बोले- चलो घर; जानिए मामला

बिग बॉस मलयालम 8 की कंटेस्टेंट नेहा फातिमा अपने माता-पिता की शो में अचानक एंट्री के बाद चर्चा में आ गई हैं. उनके माता-पिता ने भावुक होकर नेहा से घर लौटने की अपील की और शो में उनके कुछ फैसलों पर सवाल भी उठाए. यह मामला इसलिए बढ़ा क्योंकि नेहा का शो में किसी हिंदू लड़के से नजदीकियां बढ़ गई. यह लोगों को और नेहा फातिमा के परिवार को पसंद नहीं आ रहा है. आइए जानते हैं शो में क्या हुआ.

नेहा फातिमा क्यों चर्चा में हैं?

बिग बॉस मलयालम के सीजन 8 में कंटेस्टेंट नेहा फातिमा और प्रतियोगी संतोष राज (जिन्हें ताशी नाम से जाना जाता है) के रिश्ते की भी खूब चर्चा हो रही है. एक एपिसोड में नेहा ने ताशी के लिए अपनी पसंद जाहिर की. उन्होंने कहा कि अगर उनके माता-पिता इस रिश्ते के लिए राजी होते हैं, तो वह शो खत्म होने के बाद इसे आगे बढ़ाना चाहेंगी. दरअसल, नेहा को जब पता चला कि ताशी वेदांगी के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, तो वह परेशान हो गईं. हालांकि, बाद में ताशी ने उन्हें समझाया कि वेदांगी के साथ उनका कोई प्रेम संबंध नहीं है. इसके बाद से मामला और बढ़ गया.

नेहा फातिमा के माता-पिता पहुंचे

बिग बॉस का एक नया प्रोमो जारी हुआ है, जिसमें देखा जाता है कि शो होस्ट और अभिनेता मोहनलाल ने नेहा के माता-पिता का मंच पर स्वागत किया. इस दौरान दोनों काफी भावुक नजर आए. उन्होंने शो में नेहा के कुछ फैसलों पर नाराजगी जताई और कहा कि वह भावनाओं में बहकर खेल रही हैं. नेहा की मां ने चिंता जताई कि दूसरे कंटेस्टेंट उनकी बेटी की भावनाओं का फायदा उठा सकते हैं. प्रोमो में नेहा के पिता उनसे कहते हैं कि क्या उन्हें अपने परिवार की याद नहीं आती? वहीं, उनकी मां ने भी शो में आगे बढ़ने से मना करने के बावजूद गेम जारी रखने पर सवाल उठाए.

आखिर में मोहनलाल ने बताया कि नेहा के माता-पिता उन्हें वापस घर ले जाना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि एक बेटी का पिता होने के नाते वह उनकी भावनाओं को समझ सकते हैं.

क्या बोल रहे यूजर्स?

यूजर्स का कहना है कि नेहा फातिमा मुस्लिम हैं और जब उन्होंने एक हिंदू लड़के को प्रपोज किया, तो इसे लेकर बवाल हो गया. दावा किया जा रहा है कि इसी वजह से लड़की के माता-पिता उसे लेने आए हैं. हालांकि, आपको बता दें कि नेहा फातिमा ने शो से जाने के लिए मना कर दिया.

लिल्लाह ! बिंग बॉस मलयालम में “नेहा फातिमा” के माता-पिता अपनी बेटी को वापस ले जाने के लिए शो में आए, क्योंकि उसने एक “हिंदू” प्रतियोगी संतोष राज को “प्रपोज” कर दिया था । अगर यही काम किसी “हिंदू” माता-पिता ने किया होता तो देश भर के तमाम सेक्यूलर और लिबरांडू इसे राष्ट्रीय मुद्दा बना दिए होते ! . — Er. Rajesh Singh (@Kumar1975Rajesh) November 1, 2026





कौन हैं नेहा फातिमा?

नेहा फातिमा 20 साल की हैं और बिग बॉस मलयालम 8 में नजर आ रही हैं. शो में आने से पहले वह सोशल मीडिया पर व्लॉग और लाइफस्टाइल वीडियो बनाती थीं. वह मॉडलिंग भी करती हैं और इंस्टाग्राम व यूट्यूब पर काफी एक्टिव हैं. इंस्टाग्राम पर उनके करीब 2.89 लाख फॉलोअर्स हैं.

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