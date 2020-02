बॉलीवुड डेस्क, मुंबई. सुपरस्टार सलमान खान के बिग बॉस सीजन 13 का रविवार 16 फरवरी को ग्रांड फिनाले होगा. इस शो के अंत तक बिग बॉस के घर में सिद्धार्थ शुक्ला, रश्मि देसाई, आसिम रियाज, शहनाज गिल और आरती ने सफर पूरा किया है. अब किसी एक विजेता का ऐलान होगा लेकिन इससे पहले ही सोशल मीडिया सेलिब्रिटी और बिग बॉस हाउस के पूर्व कंटेस्टेंट कमाल राशिद खान उर्फ केआरके ने बिग बॉस मेकर्स पर बड़ा आरोप लगाते हुए सवाल खड़े किए हैं.

केआरके ने वीडियो जारी करते हुए कहा है कि शो मेकर्स सिद्धार्थ शुक्ला को विनर घोषित करना चाहते हैं. इसके पीछे केआरके ने तर्क भी दिया है. केआरके की मानें तो बिग बॉस मेकर्स पहले सिद्धार्थ शुक्ला को शो जिताना चाहते हैं जिससे चैनल को कारोबारी फायदा होगा.

केआरके ने वीडियो जारी करते हुए कहा ”शुक्ला को जिताया जाएगा, फिर मनीशा शुक्ला से कलर्स के सीरियल्स करवाएंगी और जाहिर सी बात है इससे चैनल का बिजनेस होगा, यानी चैनल को फायदा होगा. तोह इस तरह से सिद्धार्थ शुक्ला बिग बॉस 13 का विनर बन चुका है और अब आप लोगों के वोट से या ट्रेंड से कुछ नहीं हो सकता है.”

Let me confirm it again that #SidhartShukla is the fixed winner of #BiggBoss13. I will release a video on Sunday about the full discussion between @BeingSalmanKhan n #ManishaSharma! How Manisha refused to listen to Salman! Pls note I told to world 20days ago dat Shukla is winner.

