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बिग बॉस की इस हसीना की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल से सामने आई तस्वीरें, फैंस परेशान

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें एक हाथ देखा जा रहा है, जिसमें IV लाइन लगी हुई हैं. कहा जा रहा है कि फरहाना भट्ट इन दिनों अस्पताल में हैं और ये उनका ही हाथ है.

By: Deepika Pandey | Published: May 3, 2026 1:24:29 PM IST

Farrhana Bhatt Health Update
Farrhana Bhatt Health Update


Actress Farrhana Bhatt: एक्ट्रेस फरहाना भट्ट एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार इसकी वजह फिल्में, रियलिटी शो का ड्रामा या सोशल मीडिया पर चल रही चर्चा नहीं है. इस बार मामला उनकी सेहत से जुड़ा है. दरअसल, कथित तौर पर फरहाना भट्ट से जुड़ी अस्पताल की एक तस्वीर ऑनलाइन वायरल हो रही है. ये तस्वीर देखकर उनके फैंस काफी चिंतित हो गए हैं. इस तस्वीर में एक हाथ दिखाई दे रहा है जिसमें IV लाइन लगी हुई है, जिससे यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि फरहाना को शायद अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

हालांकि, फरहाना या उनकी टीम की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है. उनकी टीम की तरफ से ये चुप्पी इंटरनेट पर लोगों को बेचैन कर रही है. फरहाना भट्ट एक ऐसी हस्ती हैं, जिसने फिल्मों के ज़रिए पहचान बनाई और बाद में रियलिटी शो से दर्शकों के बीच एक जाना-पहचाना चेहरा बन गईं. 

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गेट वेल सून के मैसेज

फरहाना के फैंस उनकी छोटी-बड़ी हर हरकत और चीज पर नज़र रखते हें. ऐसे में जब उनकी सेहत से जुड़ी कोई वीडियो वायरल होने लगे और वो भी बिना की चित स्पष्टीकरण के, तो वो परेशानी की बात है. अस्पताल की यह तस्वीर वायरल होने लगी, तो फैंस ने स्वाभाविक रूप से सोशल मीडिया पर “गेट वेल सून” के संदेशों और प्रार्थनाओं की झड़ी लगा दी.

जानकारी के अभाव के कारण चिंता

चिंता होने का एक कारण जानकारी का अभाव भी है, क्योंकि किसी को ठीक-ठीक नहीं पता कि आखिर हुआ क्या है. क्या सच में फरहाना भट्ट बीमार हैं और मामला गंभीर है. इस मौसम के बदलने के कारण कोई परेशानी हुई है. सवाल ये भी है कि क्या वायरल हो रही इस तस्वीर को बेवजह बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जा रहा है? लेकिन सोशल मीडिया की दुनिया में, बिना किसी स्पष्टीकरण के सामने आई एक तस्वीर ही किसी बड़ी चर्चा को शुरू करने के लिए काफी होती है.

फैंस कर रहे ये उम्मीद

वहीं इस वीडियो के वायरल होने के बाद फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि एक्ट्रेस जल्द खुद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से कुछ शेयर कर इस बारे में जानकारी दें. उनकी पोस्ट ही इन अटकलों पर विराम लगा सकती हैं. फिलहाल, अस्पताल की इस वायरल तस्वीर ने जवाबों से ज़्यादा सवाल खड़े कर दिए हैं. जब तक फरहाना खुद कुछ नहीं कहतीं, तब तक प्रशंसकों के पास चिंता, प्रार्थनाओं और उनके ठीक होने की उम्मीद कर रहे हैं.

 

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