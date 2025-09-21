फेमस होने के लिए कुछ भी कर रहीं बिग बॉस कंटेस्टेंट? खुद ही खींचा टॉप और दिखाया ‘प्राइवेट पार्ट’!
Home > मनोरंजन > इंफ्लूएंसर > फेमस होने के लिए कुछ भी कर रहीं बिग बॉस कंटेस्टेंट? खुद ही खींचा टॉप और दिखाया ‘प्राइवेट पार्ट’!

फेमस होने के लिए कुछ भी कर रहीं बिग बॉस कंटेस्टेंट? खुद ही खींचा टॉप और दिखाया ‘प्राइवेट पार्ट’!

Viral Oops Moment Video: बिग बॉस की एक्स कंटेस्टेंट का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह भयंकर ऊप्स मोमेंट का शिकार होती दिख रही हैं. वीडियो में उनका प्राइवेट पार्ट पूरी तरह एक्सपोज हो जाता है.

By: Prachi Tandon | Published: September 21, 2025 6:18:11 AM IST

फेमस होने के लिए कुछ भी कर रहीं बिग बॉस कंटेस्टेंट? खुद ही खींचा टॉप और दिखाया ‘प्राइवेट पार्ट’!

Bigg Boss Contestant Viral Video: सलमान खान (Salman Khan) होस्टेड मोस्ट कंट्रोवर्शियल रिएलिटी शो बिग बॉस की एक्स कंटेस्टेंट का हाल में एक वीडियो वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो की वजह से बिग बॉस की एक्स कंटेस्टेंट, मॉडल और सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर को जमकर ट्रोल किया जा रहा है. क्योंकि, वह वीडियो में कुछ ऐसा करती दिखाई दे रही हैं जिसकी वजह से वह ऊप्स मोमेंट (Oops Momemt Video) का शिकार हो जाती हैं और उनका प्राइवेट पार्ट भी एक्सपोज हो जाता है. ऊप्स मोमेंट का शिकार हुईं बिग बॉस की एक्स कंटेस्टेंट का नाम कशिश कपूर हैं. 

बिग बॉस एक्स कंटेस्टेंट का ऊप्स मोमेंट वायरल

बिग बॉस के सीजन 18 (Bigg Boss 18) में कशिश कपूर (Kashish Kapoor) ने हिस्सा लिया था. जिसके बाद उन्हें खूब पॉपुलैरिटी मिली, लेकिन फिल्मों या टीवी शोज में काम तो छोड़िए नाम भी नहीं मिला. वहीं, अब कशिश का ऊप्स मोमेंट उन्हें सुर्खियों का हिस्सा बना गया है. जी हां, कशिश कपूर का एक वीडियो इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रहा है जिसमें कशिश एक पब्लिक प्लेस पर स्पॉट होती हैं.

कशिश कपूर (Kashish Kapoor Video) रेड कलर की शॉर्ट और रिवीलिंग ड्रेस में आती हैं और पैपराजी उन्हें अपने कैमरों में कैद करते हैं. लेकिन, तभी कशिश कपूर अपने हाथ से टॉप को नीचे की तरफ से खींच देती हैं. या यूं कहा जाए वह अपनी ड्रेस को ठीक करने की कोशिश करती हैं. मगर उन्हें अपनी ड्रेस खींचना या ठीक करना भारी पड़ जाता है. क्योंकि, उनका टॉप ऐसी जगह से खिसक जाता है, जहां से उसे नहीं खिंसकना चाहिए था और इसके बाद कशिश कपूर का प्राइवेट पार्ट पूरी तरह से एक्सपोज हो जाता है.

हालांकि, वीडियो में यह भी दिख रहा है कि दो लड़कियां आगे आती हैं और कशिश कपूर के सामने खड़ी हो जाती हैं और उन्हें सिचुएशन के बारे में बताती हैं. जिसके बाद मॉडल इंफ्लुएंसर अपने कपड़ों को ठीक करती हैं. 

खूब ट्रोल हो रही हैं कशिश कपूर

बता दें, कशिश कपूर (Kashish Kapoor Troll) के ऊप्स मोमेंट का वीडियो बॉलीवुड तड़का नाम के इंस्टाग्राम पेज से अपलोड किया गया है. कहा जा रहा है कि कशिश बोल्ड आउटफिट में एक इवेंट पर जा रही थीं. जहां उनके साथ कैमरों के सामने ऐसा हो गया जिसने उन्हें ट्रोलिंग का भी शिकार बना दिया है. वीडियो के सामने आने के बाद कुछ लोग कशिश कपूर के ऊप्स मोमेंट को जानबूझकर की गई हरकत बता रहे हैं, तो कुछ ड्रेसिंग सेंस पर भी सवाल उठा रहे हैं. एक का कहना है- कैसे-कैसे लोग हैं. तो दूसरे ने लिखा- जान बूझककर ऐसा किया है.

Tags: bigg bossbollywood newsentertainment newskashish kapoorviral video
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सेंसर से भी आगे निकलीं ये 7 हॉट एंड बोल्ड...

September 22, 2025

Shailputri Mantra: आज नवरात्रि के पहले दिन करें माता शैलपुत्री...

September 22, 2025

हुस्न की रानी Madison Beer ने बोल्डनेस से बढ़ाई इंटरनेट...

September 22, 2025

अतरंगी कपड़ों की क्वीन Urfi Javed के बिकनी लुक्स में...

September 22, 2025

मॉडर्न और स्टाइलिश दिखने के लिए अपनाएं ये टॉप लिपस्टिक...

September 20, 2025

हॉटनेस का तड़का! Kangana Sharma ने अपने बदन को दिखाकर...

September 20, 2025
फेमस होने के लिए कुछ भी कर रहीं बिग बॉस कंटेस्टेंट? खुद ही खींचा टॉप और दिखाया ‘प्राइवेट पार्ट’!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

फेमस होने के लिए कुछ भी कर रहीं बिग बॉस कंटेस्टेंट? खुद ही खींचा टॉप और दिखाया ‘प्राइवेट पार्ट’!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

फेमस होने के लिए कुछ भी कर रहीं बिग बॉस कंटेस्टेंट? खुद ही खींचा टॉप और दिखाया ‘प्राइवेट पार्ट’!
फेमस होने के लिए कुछ भी कर रहीं बिग बॉस कंटेस्टेंट? खुद ही खींचा टॉप और दिखाया ‘प्राइवेट पार्ट’!
फेमस होने के लिए कुछ भी कर रहीं बिग बॉस कंटेस्टेंट? खुद ही खींचा टॉप और दिखाया ‘प्राइवेट पार्ट’!
फेमस होने के लिए कुछ भी कर रहीं बिग बॉस कंटेस्टेंट? खुद ही खींचा टॉप और दिखाया ‘प्राइवेट पार्ट’!