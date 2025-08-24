Home > मनोरंजन > Bigg Boss के सात सितारे जिन्होंने अचानक दुनिया छोड़ दी, क्या है शो का ‘कर्स’?

Bigg Boss के कई कंटेस्टेंट्स की असामयिक मृत्यु ने शो से जुड़ी अफवाहों को हवा दी। जानिए शेफाली जरीवाला, सिद्धार्थ शुक्ला और अन्य सात सितारों की दुखद कहानी, जिनकी मौत ने फैंस और एंटरटेनमेंट जगत को झकझोर दिया।

Published By: Shraddha Pandey
Published: August 24, 2025 22:10:41 IST

Bigg Boss Show: बिग बॉस एक ऐसा मंच है जहां सितारे अपनी जिंदगी की कहानी साझा करते हैं, लेकिन कुछ की कहानी दुखद मोड़ पर खत्म हो गई। हाल ही में, शेफाली जरीवाला की अकस्मिक मृत्यु ने एक बार फिर से इस शो से जुड़ी दुखद घटनाओं की यादें ताजा कर दी हैं। आइए जानते हैं उन सात कंटेस्टेंट्स के बारे में जिनकी जिंदगियां शो के बाद अचानक खत्म हो गईं।

1. शेफाली जरीवाला- कांटा लगा गर्ल की अचानक मौत

शेफाली जरीवाला, जो कांटा लगा गाने से मशहूर हुईं और बिग बॉस 13 की कंटेस्टेंट थीं, 27 जून 2025 को कार्डियक अरेस्ट के कारण 42 साल की उम्र में निधन हो गया। उनकी मृत्यु ने मनोरंजन जगत को हिलाकर रख दिया। हालांकि, उनके निधन के कारणों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन उनके पति, पाराग त्यागी और अन्य ने उन्हें अस्पताल में मृत अवस्था में लाया था। उनकी अंतिम सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने दिवंगत सिद्धार्थ शुक्ला को श्रद्धांजलि दी थी, जो उनके साथ बिग बॉस 13 में थे।     

2. सिद्धार्थ शुक्ला- दिल के दौरा पड़ने से अचानक निधन



बिग बॉस 13 के विजेता सिद्धार्थ शुक्ला का निधन 2 सितंबर 2021 को 40 साल की उम्र में हुआ। उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उन्हें अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया। उनकी मृत्यु ने उनके प्रशंसकों और टीवी इंडस्ट्री को गहरे सदमे में डाल दिया।   

3. प्रात्यूषा बनर्जी- आत्महत्या से दुनिया को अलविदा



बालिका वधू की आनंदी, प्रात्यूषा बनर्जी, 1 अप्रैल 2016 को अपने घर में मृत पाई गईं। उनकी आत्महत्या ने टीवी इंडस्ट्री में हलचल मचा दी थी। मौत के बाद मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों पर चर्चा शुरू हुई। 

4. स्वामी ओम- विवादों के बीच निधन



बिग बॉस 10 के कंटेस्टेंट स्वामी ओम का निधन 2021 में हुआ। वह COVID-19 से संक्रमित थे और उनका निधन हो गया। उनकी विवादास्पद उपस्थिति के बावजूद, उनका निधन एक दुखद घटना थी।  

5. सोनाली फोगट- दिल का दौरा पड़ने से निधन



बिग बॉस 14 की कंटेस्टेंट और भाजपा नेता सोनाली फोगट का निधन 23 अगस्त 2022 को गोवा में दिल का दौरा पड़ने से हुआ। वह 41 वर्ष की थीं और उनकी मृत्यु ने राजनीति और मनोरंजन जगत को शोक में डाल दिया था।   

6. जयश्री रामैया- अवसाद से जूझते हुए आत्महत्या

कन्नड़ अभिनेत्री और बिग बॉस कर्नाटक की कंटेस्टेंट जयश्री रामैया का निधन 2021 में हुआ। वह अवसाद से जूझ रही थीं और बेंगलुरु के एक वृद्धाश्रम में उनकी आत्महत्या की खबर आई।  

7. सोमदास चठन्नूर- दिल का दौरा पड़ने से निधन

मलयालम बिग बॉस के कंटेस्टेंट और गायक सोमदास चठन्नूर का निधन 2021 में दिल का दौरा पड़ने से हुआ। वह COVID-19 से संक्रमित थे और उनका निधन हो गया।

इन दुखद घटनाओं ने बिग बॉस के शो से जुड़ी एक अजीब सी छाया को जन्म दिया है, जिसे कुछ लोग बिग बॉस कर्स मानते हैं। हालांकि, यह महज संयोग हो सकता है, लेकिन इन सितारों की असामयिक मृत्यु ने उनके प्रशंसकों और परिवारों को गहरे सदमे में डाल दिया है।

