Bigg Boss 20 Scout yung Fight: बिग बॉस एक ऐसा शो है जहाँ दोस्ती जल्दी ही दुश्मनी में बदल सकती है. हाल ही में, स्काउट OP और यंग DSA, जो शो की शुरुआत से दोस्त थे, उनके बीच का रिश्ता टूटने लगा है. कभी एक-दूसरे को सपोर्ट करने वाले, अब दोनों अलग होने लगे हैं, और आखिर में उनके बीच तीखी बहस हुई, जहाँ यंग ने स्काउट को फेक तक कह दिया.

स्काउट को यंग ने बोला फेक

शो का एक नया प्रोमो सामने आया है, जिसमें यंग और स्काउट के बीच टकराव दिखाया गया है. प्रोमो में, यंग स्काउट पर दूसरों से झगड़ा करने का आरोप लगाते हुए कहता है, “पहले, तुमने आम्रपाली जी से लड़ाई की, और अब तुम मुझसे लड़ रहे हो. तुम्हारा नेचर बहुत फेक है.” स्काउट जवाब देता है, “फेक से तुम्हारा क्या मतलब है?” जिस पर यंग जवाब देता है, “यह और भी बुरा है.” फिर स्काउट जवाब देता है, “मैंने तुम्हारे जैसे बहुत देखे हैं.” यंग जवाब देता है, “मैंने भी तुम्हारे जैसे बहुत देखे हैं. मैं तुम्हारे जैसे किसी के साथ जुड़ना भी नहीं चाहता.” स्काउट जवाब देता है, “तुम्हारे जैसे किसी को तो मैं गिनता भी नहीं.” यंग चेतावनी देता है, “तुम बहुत ज़्यादा शेखी बघार रहे हो; तुम्हें चुप रहना चाहिए.”

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ऑडियंस के रिएक्शन

वीडियो पर दर्शकों के कई रिएक्शन आए हैं. एक ने कमेंट किया कि स्काउट में बहुत ईगो है, उसके इस बयान पर सवाल उठाते हुए, “मैं चाहूँ तो कर सकता हूँ.” दूसरे ने कहा कि वो शायद उस रात बाद में सुलह कर लेंगे. एक दर्शक ने कहा कि यंग पहले ही गॉसिप करके भरोसा तोड़ चुका है, जिससे पता चलता है कि अब, लड़ाई के साथ, उन्हें दोस्ती टूटने का दुख नहीं मनाना चाहिए. स्काउट OP ने कभी यंग की पीठ पीछे कुछ नहीं किया.

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