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यंग अगले साल करेगा शादी? लव गिल ने किया खुलासा, कौन-कौन जाएगा बारात इसकी बनी लिस्ट; जानिए बिग बॉस 20 में क्या हुआ

Bigg Boss 20 Latest Update: बिग बॉस 20 का एक नया प्रोमो सामने आया है, जिसमें लव गिल बता रही हैं कि यंग अगले साल शादी करने वाले हैं. इतना ही नहीं, बारातियों की लिस्ट भी बन रही हैं. देखें क्या हुआ.

By: Kamesh Dwivedi | Published: September 29, 2026 6:31:26 PM IST

बिग बॉस 20
बिग बॉस 20


रियलिटी शो बिग बॉस 20 में आए दिन कुछ नए खुलासे और ड्रामे देखने को मिलते रहते हैं. इस बार तो लव गिल ने खुलासा किया यंग डीएसए शादी करने वाले हैं. क्या सच में यंग रचा रहे हैं शादी. आइए जानते हैं प्रोमो में क्या देखने को मिला. 

क्या है प्रोमो?

जियो हॉटस्टार पर बिग बॉस 20 का एक नया प्रोमो सामने आया है, जिसमें लव गिल कहती हैं कि यंग डीएसए अगले साल शादी करने वाले हैं. फिर इस बात पर माही विज अरिश्फा को टॉन्ट मारते हुए कहती हैं कि क्या बारात में बच्चे अलाउड हैं. इसके बाद अरिश्फा माही विज को टॉन्ट करते हुए पूछती हैं क्या बारात में ड्रामेबाज अलाउड हैं. फिर माही विज खुद कहती हैं कि वह कलेशी हैं. आपको बता दें कि ये सारी बातें हंसते हुए होती है. 

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क्या बोले नेटिजंस?

इस वीडियो को देखने के बाद कई नेटिजंस अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. एक यूजर ने बोला, ‘मैं यंग और अरिश्फा की बॉन्डिंग के लिए यहां हूं, उनके बॉन्ड को बढ़ते देखना पसंद करूंगा.’ दूसरे यूजर ने कहा, ‘जिस तरह से अरिश्फा अपनी बात रखने में कभी नहीं हिचकिचाती, वह मुझे सच में बहुत पसंद है.’ एक अन्य ने कहा, यंग डीएसए शानदार हैं. वहीं, अन्य लोगों ने कहा कनिका और माही को काफी सपोर्ट किया. 

घर में 14 प्रतियोगी बचे

बिग बॉस 20 में 16 प्रतियोगियों ने हिस्सा लिया था. लेकिन अब सिर्फ 14 लोग बचे हैं, क्योंकि रोहेद खान और ईशा रिखी घर से बेघर हो चुकी हैं. 

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