यंग अगले साल करेगा शादी? लव गिल ने किया खुलासा, कौन-कौन जाएगा बारात इसकी बनी लिस्ट; जानिए बिग बॉस 20 में क्या हुआ

रियलिटी शो बिग बॉस 20 में आए दिन कुछ नए खुलासे और ड्रामे देखने को मिलते रहते हैं. इस बार तो लव गिल ने खुलासा किया यंग डीएसए शादी करने वाले हैं. क्या सच में यंग रचा रहे हैं शादी. आइए जानते हैं प्रोमो में क्या देखने को मिला.

क्या है प्रोमो?

जियो हॉटस्टार पर बिग बॉस 20 का एक नया प्रोमो सामने आया है, जिसमें लव गिल कहती हैं कि यंग डीएसए अगले साल शादी करने वाले हैं. फिर इस बात पर माही विज अरिश्फा को टॉन्ट मारते हुए कहती हैं कि क्या बारात में बच्चे अलाउड हैं. इसके बाद अरिश्फा माही विज को टॉन्ट करते हुए पूछती हैं क्या बारात में ड्रामेबाज अलाउड हैं. फिर माही विज खुद कहती हैं कि वह कलेशी हैं. आपको बता दें कि ये सारी बातें हंसते हुए होती है.

क्या बोले नेटिजंस?

इस वीडियो को देखने के बाद कई नेटिजंस अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. एक यूजर ने बोला, ‘मैं यंग और अरिश्फा की बॉन्डिंग के लिए यहां हूं, उनके बॉन्ड को बढ़ते देखना पसंद करूंगा.’ दूसरे यूजर ने कहा, ‘जिस तरह से अरिश्फा अपनी बात रखने में कभी नहीं हिचकिचाती, वह मुझे सच में बहुत पसंद है.’ एक अन्य ने कहा, यंग डीएसए शानदार हैं. वहीं, अन्य लोगों ने कहा कनिका और माही को काफी सपोर्ट किया.

घर में 14 प्रतियोगी बचे

बिग बॉस 20 में 16 प्रतियोगियों ने हिस्सा लिया था. लेकिन अब सिर्फ 14 लोग बचे हैं, क्योंकि रोहेद खान और ईशा रिखी घर से बेघर हो चुकी हैं.

यह खबर भी पढ़ें: Jackie Chan Death or Alive Fact Check: नहीं रहे जैकी चैन? 72 साल के चाइनीज एक्टर की मौत की खबर से मची खलबली, जानें क्या…

यह खबर भी पढ़ें: जुबिन नौटियाल के घर गूंजी किलकारी, गणेश चतुर्थी पर घर आया नन्हा मेहमान; सिंगर ने शेयर की खुशखबरी