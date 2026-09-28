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Bigg Boss 20: यंग के दोस्तों के ग्रुप में आई दरार! अब गुल्लू के ‘एक लाइफ’ वाले फैसले से बदलेगा खेल; किसे मिलेगा जीवनदान?

Bigg Boss 20 New Promo: इस वक्त बिग बॉस 20 में सबसे अच्छी दोस्ती यंग और उनके ग्रुप के प्रतियोगियों के बीच में है. लेकिन एक प्रोमो सामने आया है जिसमें यंग के ग्रुप में दरार आती दिख रही है. वहीं गुल्लू भी खेल में जीवनदान डालने का काम करेंगे.

By: Kamesh Dwivedi | Published: September 28, 2026 6:44:23 PM IST

बिग बॉस 20 क्लैश
बिग बॉस 20 क्लैश


बिग बॉस 20 का एक प्रोमो सामने आया है, जिसे देखकर लग रहा है कि यंग के ग्रुप में दरार आ रही है. क्या टूट जाएगी इनकी दोस्ती या होगा कुछ और? इसके अलावा बिग बॉस इस वक्त घर के कैप्टन गुल्लू को एक अधिकार दिया है कि वो दो प्रतियोगी की एक लाइफ वापस कर सकते हैं. अब होगा खेला. देखें प्रोमो. 

आसिफ और यंग के बीच हुई झगड़ा

जियो हॉटस्टार पर बिग बॉस 20 का एक प्रोमो सामने आया है, जिसमें देखने को मिलता है कि यंग और आसिफ के बीच बहस होती है. इसके बाद यंग को आसिफ की बात का बुरा लग जाता है और वो ये पूरा वाकया आम्रपाली दुबे को बताता हैं. यंग बोलते हैं कि उन्हें आसिफ का रवैया बहुत खराब लगा. इसके बाद आम्रपाली और यंग के बीच कुछ ऐसा होता है कि आम्रपाली यंग से नाराज हो जाती हैं और बोलती हैं कि वह उनसे बात ना करें. ये संकेत  दे रहा है कि यंग का ग्रुप अब बिखर रहा है. अब अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि क्या होता है. 

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गुल्लू को मिला अधिकार

बिग बॉस घर के वर्तमान कैप्टन गुल्लू को एक अधिकार देते हैं. बिग बॉस उनसे बोलते हैं जिनकी भी एक लाइफ जा चुकी है, उन प्रतियोगियों में से किन्हीं 2 की एक लाइफ गुल्लू वापस कर सकते हैं.  यानी जीवनदान दे सकते है. अब गुल्लू किसका नाम लेते हैं. ये तो आगामी एपिसोड में पता चलेगा. 

घर में 14 प्रतियोगी बचे

बिग बॉस 20 में 16 प्रतियोगियों ने हिस्सा लिया था. लेकिन अब सिर्फ 14 लोग बचे हैं, क्योंकि रोहेद खान और ईशा रिखी घर से बेघर हो चुकी हैं. 

यह खबर भी पढ़ें: Bigg Boss 20 में फातिमा सना शेख ने सलमान खान की तारीफों के बांधे पुल, भाईजान के ट्रोलर्स को जवाब देने के तरीके की हुई…

Tags: BB20Gulluigg Boss Season 20Kushal TanwarYoung DSAYoung DSA Friends
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