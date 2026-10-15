Nukul Dhull Re-Entry: क्या घर में होगी नकुल ढुल की वापसी? Scout OP को मिलेगा एक बड़ा चांस; कमबैक के लिए बेचैन हैं फैंस

Nukul Dhull Comeback: नकुल ढुल को हाल ही में साथी कंटेस्टेंट गुल्लू के साथ मारपीट के बाद बिग बॉस 20 से एविक्ट कर दिया गया था. हालांकि, उनके एविक्शन ने अब उनकी संभावित वापसी के बारे में अटकलें लगा दी हैं. हंगामा की एक रिपोर्ट के मुताबिक, साथी कंटेस्टेंट स्काउटओपी को कथित तौर पर एक चॉइस दी जा सकती है जिससे नकुल शो में फिर से एंट्री कर सकें.

स्काउट को मिलेगी बड़ी पावर

बिग बॉस 20 के मेकर्स की तरफ से अभी तक नकुल की वापसी के बारे में कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं आया है. DNA के मुताबिक, स्काउटओपी को राशन और नकुल में से किसी एक को चुनना पड़ सकता है. रिपोर्ट के मुताबिक, स्काउटओपी को घर के लिए एक बड़ा फैसला लेने का पावर दिया जा सकता है. कथित तौर पर उन्हें कंटेस्टेंट्स के लिए उपलब्ध राशन बढ़ाने या नकुल को बिग बॉस के घर में वापस लाने के मौके का इस्तेमाल करने के बीच चुनना पड़ सकता है. अगर रिपोर्ट किया गया ट्विस्ट होता है, तो स्काउटओपी के फैसले का सीधा असर घर की फूड सप्लाई और शो में नकुल की किस्मत दोनों पर पड़ सकता है. अभी के लिए, यह अंदाज़ा ही है क्योंकि मेकर्स ने नकुल की री-एंट्री की कोई घोषणा नहीं की है.

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नकुल ढुल को क्यों निकाला गया?

नकुल और गुल्लू के बीच मारपीट के बाद घर से निकाला गया. लेटेस्ट एपिसोड में, बिग बॉस ने इस घटना पर बात की और साफ़ कर दिया कि घर के अंदर मारपीट मंज़ूर नहीं होगी. बिग बॉस ने दोहराया कि हिंसा कभी बर्दाश्त नहीं की गई है और इसी आधार पर नकुल को निकालने की घोषणा की. फिर उन्हें तुरंत घर से जाने के लिए कहा गया. जैसे ही नकुल बाहर निकलने की तैयारी कर रहे थे, घोषणा के बाद कई कंटेस्टेंट्स ने ताली बजाई. नकुल उनके रिएक्शन से बेपरवाह दिखे और घर से निकलने से पहले उन्हें मिडिल फिंगर दिखाई.

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