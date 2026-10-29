Bigg Boss 20: क्या घर से बाहर होंगे गुल्लू ? कर डाली नुकूल वाली गलती; यंग के साथ कर दिया बिग बॉस का ‘महापाप’

Bigg Boss 20: बिग बॉस 20 एक और ऐसे हफ्ते में आ गया है जिसमे अच्छी खासी बहस और झड़प देखने को मिली, इस हफ्ते घर के अंदर तनाव बढ़ रहा है क्योंकि कंटेस्टेंट कैप्टेंसी के लिए मुकाबला कर रहे हैं. लेटेस्ट कैप्टेंसी टास्क ने तब एक बुरा मोड़ ले लिया जब गुल्लू और यंग DSA के बीच तीखी बहस हुई जो हाथापाई में बदल गई. इस बीच, रिपोर्ट्स बताती हैं कि कनिका मान घर की अगली कैप्टन बन सकती हैं.

बिग बॉस 20 कैप्टेंसी टास्क में हुआ झगड़ा

लेटेस्ट एपिसोड में, मौजूदा कैप्टन माही विज को छह कंटेस्टेंट के उनके खिलाफ वोट करने के बाद कैप्टेंसी की रेस से हटा दिया गया. हालांकि, बाद में उन्हें आने वाले टास्क के लिए संचालक बनाया गया. कंटेस्टेंट को बिग बॉस द्वारा बताए गए शेप के अनुसार खुद को पोजीशन करना था, और जो जगह नहीं बना पाए उन्हें टास्क से बाहर कर दिया गया. जैसे ही घरवालों ने फायदा उठाने के लिए कड़ी टक्कर दी, तनाव बढ़ गया, और आखिरकार गुल्लू और यंग DSA के बीच टकराव हो गया.

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गुल्लू और युंग DSA में लड़ाई

दोनों कंटेस्टेंट के बीच अनबन जल्द ही मारपीट में बदल गई, दोनों को झगड़े के दौरान एक-दूसरे को धक्का देते हुए देखा गया. गुल्लू ने युंग पर गुस्सा निकाला, पर्सनल कमेंट किया और धमकी दी. उसने कहा, “तेरे जैसे लोग कच्चे धोते हैं… एक मारूंगा, सारे बाल गिर जाएंगे!” युंग DSA ने तुरंत जवाब दिया, और उतनी ही तीखी बात कही. उसने कहा, “बाल पे मत जा तुझे जैसे को सैलरी पे रखता हूँ.” इस बीच, रिपोर्ट्स बताती हैं कि कनिका मान अगली कैप्टन बन सकती हैं, जिससे माहौल बदल जाएगा. बिग बॉस 20 रोज़ रात 9 बजे JioHotstar पर स्ट्रीम होता है और Colors TV पर रात 10:30 बजे आता है. दर्शक JioHotstar पर 24 घंटे के लाइव फीड के ज़रिए भी कंटेस्टेंट को फॉलो कर सकते हैं.

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