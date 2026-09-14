Home > मनोरंजन > Big Boss 20 वीकेंड का वार: क्यों सलमान खान हुए आग बबूला? उदिति सिंह की छिनी पावर, आम्रपाली से झगड़े के बाद अरीश्फा खान का इमोशनल ब्रेकडाउन!

Big Boss 20 वीकेंड का वार: क्यों सलमान खान हुए आग बबूला? उदिति सिंह की छिनी पावर, आम्रपाली से झगड़े के बाद अरीश्फा खान का इमोशनल ब्रेकडाउन!

Bigg Boss 20 Weekend Ka War: बिग बॉस 20 के वीकेंड का वार में सलमान खान ने उदिति सिंह की लाइफलाइन छीनकर बड़ा झटका दिया. वहीं, अरीशफा खान और आम्रपाली दुबे के बीच हुई तीखी झड़प ने घर का माहौल पूरी तरह से इमोशनल और तनावपूर्ण बना दिया.

By: Kajal Jain | Published: September 14, 2026 11:44:03 AM IST

Big Boss 20 वीकेंड का वार: क्यों सलमान खान हुए आग बबूला? उदिति सिंह की छिनी पावर, आम्रपाली से जोरदर झगड़े पर अचानक छलके अरीश्फा खान के आंसू!
Big Boss 20 वीकेंड का वार: क्यों सलमान खान हुए आग बबूला? उदिति सिंह की छिनी पावर, आम्रपाली से जोरदर झगड़े पर अचानक छलके अरीश्फा खान के आंसू!


Bigg Boss 20 Weekend Ka War: टीवी के सबसे बड़े रियलिटी शो ‘बिग बॉस 20’ का वीकेंड का वार इस बार बेहद इमोशनल और हंगामेदार रहा, जहां होस्ट सलमान खान के एक झटके ने घर का पूरा माहौल ही बदल दिया. शो के दौरान सलमान खान ने ऑडियंस के वोटों और पिछले ट्विस्ट के आधार पर बड़ा ऐलान करते हुए कंटेस्टेंट उदिति सिंह को तगड़ा झटका दिया और उनकी लाइफलाइन छीन ली. सलमान की इस घोषणा के बाद उदिति का रोना निकल गया और वह काफी इमोशनल नजर आईं, क्योंकि यह लाइफलाइन घर में उनके टिके रहने और एलिमिनेशन से बचने के लिए बेहद अहम थी. दूसरी तरफ, घर के अंदर एक और बड़ा ड्रामा देखने को मिला जब अरीशफा खान और आम्रपाली दुबे के बीच तीखी झड़प हो गई. बात तब और बिगड़ गई जब आम्रपाली ने अरीशफा के शॉर्ट वीडियो बनाकर पैसे कमाने और घर चलाने के प्रोफेशन पर पर्सनल कमेंट कर दिया. अपनी मेहनत और करियर पर सवाल उठते देख अरीशफा खुद को रोक नहीं पाईं और बुरी तरह फफक-फफक कर रोने लगीं. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि डिजिटल कंटेंट क्रिएशन ही उनका वो जरिया है जिससे उन्होंने अपनी फैमिली को सपोर्ट किया है और अपनी पहचान बनाई है. इन दो बड़ी घटनाओं ने घर का पारा सातवें आसमान पर पहुंचा दिया है और कंटेस्टेंट्स के बीच की बॉन्डिंग पूरी तरह बिखरती नजर आ रही है.

सलमान खान का बड़ा एक्शन: उदिति सिंह की छीनी गई लाइफलाइन

वीकेंड का वार एपिसोड में सलमान खान ने जैसे ही उदिति सिंह की लाइफलाइन छिनने का ऐलान किया, घर में सन्नाटा छा गया. उदिति के लिए यह किसी बड़े झटके से कम नहीं था क्योंकि शो में आगे टिके रहने के लिए यह लाइफलाइन उनके लिए कवच का काम कर रही थी. सलमान के जाने के बाद उदिति का यह गम साफ झलका और वह अंदर ही अंदर काफी टूट गईं. अब देखना यह है कि कम लाइफलाइन्स के साथ उदिति आने वाले हफ्तों में खुद को कैसे सेफ रखती हैं.

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अरीशफा खान और आम्रपाली दुबे का पर्सनल क्लैश

यह लड़ाई सिर्फ गेम तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसने पर्सनल रूप ले लिया जब आम्रपाली दुबे ने अरीशफा के शॉर्ट वीडियो बनाकर घर चलाने वाले पास्ट पर ताना मारा. अपनी मेहनत के सफर पर उठे इस सवाल से आहत अरीशफा कैमरे के सामने ही फूट-फूटकर रोने लगीं. उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी और बताया कि कैसे उन्होंने अपनी मेहनत से अपना मुकाम बनाया है. इस तीखी नोकझोंक ने दोनों के बीच के रिश्ते में खटास और ज्यादा गहरी कर दी है.

घरवालों पर बढ़ा प्रेशर और बदलती इक्वेशंस

वीकेंड का वार हमेशा से ही कंटेस्टेंट्स की नींद उड़ाने के लिए जाना जाता है, लेकिन इस बार का वार कुछ ज्यादा ही भारी साबित हुआ. एक तरफ उदिति का पावर छिनना और दूसरी तरफ अरीशफा का इमोशनल ब्रेकडाउन—इन दोनों मामलों ने यह साफ कर दिया है कि घर के अंदर का प्रेशर अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा है. नॉमिनेशन, आपसी मतभेद और धड़ों में बंटे घर के बीच अब आगे का सफर किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं होने वाला है.

ये भी पढ़ें:- कर्जदारों की धमकियों से तंग आकर पिता ने खोई उम्मीद, अब बेटी खेलेगी अमिताभ बच्चन के सामने 1 करोड़ का दांव; क्या खुलेगा बंद किस्मत का ताला?

Tags: big boss 20
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