किसके मुंह पर लगेगा ताला? बिग बॉस 20 के वीकएंड का वार में सलमान ने दिया ऐसा टास्क, अब प्रतियोगियों में मचेगा घमासान!

बिग बॉस 20 के वीकएंड का वार में अक्सर कुछ मजेदार टास्क दिए जाते हैं, जो प्रतियोगियों का असली चेहरा दर्शकों के सामने लाने का काम करता है. आज रविवार को प्रसारित होने वाल एपिसोड का एक प्रोमो सामने आया है, जिसमें शो होस्ट सलमान खान ने कंटेस्टेंट को ऐसा टास्क दिया कि उसमें कुछ प्रतियोगियों की बोलती बंद हो जाएगी. जानिए पूरे टास्क की कहानी.

क्या है प्रोमो?

जियो हॉटस्टार पर शो का एक नया प्रोमो जारी हुआ है. इसमें शो होस्ट सलमान खान प्रतियोगियों को एक टास्क देते हैं. वह कहते हैं कि इस टास्क में जिस कंटेस्टेंट को आप चाहते हैं कि बिल्कुल भी ना बोले और म्यूट करना चाहते हैं. उस पर आप म्यूट का टेप लगा सकते है. इसके बाद सलमान एक-एक करके कुछ कंटेस्टेंट को बुलाते हैं.

माही विज और यंग का दिखा असली रूप

सबसे पहले सलमान खान यंग डीएसए को बुलाते हैं और पूछते हैं कि वो किसे म्यूट करना चाहते हैं. इस पर वो माही विज का नाम लेते हैं, इसके पीछे का वो तर्क देते हैं कि माही अक्सर पीठ पीछे बोलती रहती हैं वो भी उल्टा सीधा. इसलिए वह उन्हें म्यूट करना चाहते हैं. इसके बाद सलमान खान माही विज को बुलाते हैं. तो माही यंग को म्यूट करना चाहती हैं. वह कारण बताते हुए कहती हैं कि यंग कोई भी बात सामने आकर नहीं करता है और गलत धारणा लेकर चलता रहता है. इतना ही नहीं, आसिफ खान ने लव गिल को म्यूट करना चाहा कि वह बात नहीं सुनती और बोलती रहती हैं.

कौन-कौन मेहमान हो रहे शामिल?

आज रविवार के वीकएंड का वार में सिंगर-रैपर मीका पाजी आएंगे. इसके अलावा शो पर आयुष्मान खुराना और सारा अली खान भी आएंगे. जिससे वीकएंड का वार में जबरदस्त तड़का लगेगा.

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