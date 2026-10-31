‘तुमसे घटिया आदमी कोई नहीं’, रोहित शेट्टी के बाद Salman Khan ने लगाई Scout की क्लास; गुस्से में गेमर ने उतार दिया माईक-कोट

Bigg Boss 20: बिग बॉस 20 के आने वाले वीकेंड का वार एपिसोड में बहुत सारा ड्रामा होने वाला है, जिसमें होस्ट सलमान खान घरवालों को सबक सिखाने के लिए वापस आरहे हैं. इस बार, उनका फोकस स्काउट OP पर है, जिससे वो लव गिल के साथ उसकी ‘बहन जैसी’ दोस्ती और गर्लफ्रेंड काश्वी हीरानंदानी के साथ उसके रिश्ते पर इसके असर को लेकर सवाल करते हैं. जैसे-जैसे बातचीत आगे बढ़ती है, सलमान का गुस्सा बढ़ता जाता है, और स्काउट को कड़ी फटकार लगती है.

जब शो पर आई स्काउट की गर्लफ्रेंड

यह टकराव पिछले एपिसोड में काश्वी के शो में आने के बाद हुआ, जब रोहित शेट्टी होस्ट के तौर पर आए थे, जबकि सलमान पहले के काम के कमिटमेंट्स के लिए बाहर थे. उसने लव के साथ स्काउट की नज़दीकियों की कड़ी बुराई की, लव के साथ उसके बॉन्ड पर सवाल उठाया, और स्काउट से उससे दूरी बनाए रखने के लिए कहा.

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सलमान खान ने स्काउट OP की ली क्लास

नए एपिसोड के प्रोमो में, सलमान स्काउट के साथ यही मुद्दा उठाते हैं. वो पूछते हैं कि स्काउट लव के लिए खड़ी क्यों नहीं हुई, जबकि वो उसे बहन जैसी दोस्त कहते हैं, और क्या लव ने उसे इमोशनली मैनिपुलेट किया है. स्काउट इस बात को मना कर देती है, और ज़ोर देती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है. “स्काउट, तुम अपनी गर्लफ्रेंड के सामने उस इंसान का बचाव नहीं कर सके जिसे तुमने बहन जैसी दोस्त कहा था. क्या प्यार मैनिपुलेटिव होता है?” सलमान पूछता है. स्काउट आरोप से इनकार करते हुए जवाब देती है, “नहीं, सर.” सलमान आगे कहते हैं, “क्या तुम छोटे बच्चे हो जिसे आसानी से मैनिपुलेट किया जा सके?”

स्काउट बताता है कि वह उस समय सुन्न हो गया था. फिर सलमान उससे कहता है, “तो तुम्हें मान लेना चाहिए था कि तुम्हारी गलती थी. तुम न तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खड़े हो और न ही अपनी बहन जैसी दोस्त के साथ. अगर तुमने कमिटमेंट किया है, तो उसे मान लो. अगर तुमने झूठे कमिटमेंट किए हैं, तो तुमसे ज़्यादा घटिया आदमी कोई नहीं हो सकता.”