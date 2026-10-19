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बिग बॉस 20 के अगले वीकेंड का वार में नहीं दिखेंगे सलमान खान, कौन संभालेगा कमान? सामने आई ये वजह

Salman Khan Bigg Boss 20: बिग बॉस 20 के अगले वीकएंड का वार में सलमान खान नहीं दिखेंगे. इस बात का खुलासा उन्होंने खुद किया है. फिर कौन संभालेगा होस्ट की जिम्मेदारी. चलिए जानते हैं.

By: Kamesh Dwivedi | Published: October 19, 2026 6:08:37 PM IST

सलमान खान
सलमान खान


बॉलीवुड स्टार सलमान खान इस बार बिग बॉस 20 का वीकेंड का वार होस्ट नहीं करेंगे. उन्होंने रविवार के एपिसोड में घरवालों और दर्शकों को इसकी जानकारी दी. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे का कारण. और कौन अगले वीकएंड का वार में कौन आएगा नजर . जानिए. 

सलमान खान ने क्या बताया?

बिग बॉस 20 के वीकेंड का वार में अगले हफ्ते बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा. सलमान खान ने कन्फर्म किया है कि वह आने वाले एपिसोड में शो को होस्ट नहीं करेंगे. उन्होंने रविवार, 18 अक्टूबर 2026 के एपिसोड में घरवालों और दर्शकों को इसकी जानकारी दी. इसकी वजह की बात करें, तो शायद उनका कुछ फिल्म से जुड़ा प्रोजेक्ट है. हालांकि, इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है. 

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कौन होस्ट करेगा अगला वीकएंड का वार?

सलमान खान ने यह भी बताया कि उनकी गैरमौजूदगी में फिल्ममेकर रोहित शेट्टी वीकेंड का वार की जिम्मेदारी संभालेंगे. वह अगले हफ्ते शो को होस्ट करते नजर आएंगे. इस खबर के सामने आने के बाद फैंस का ध्यान इस बदलाव पर गया है. दर्शक हर हफ्ते सलमान खान को कंटेस्टेंट्स से बातचीत करते, घर में चल रहे विवादों पर उनकी राय देते और घरवालों के व्यवहार पर सवाल उठाते देखते हैं. ऐसे में अगले वीकेंड का वार में सलमान की जगह रोहित शेट्टी को देखना दर्शकों के लिए अलग अनुभव होगा. यह भी अभी साफ़ नहीं है कि रोहित वीकेंड का वार के दोनों एपिसोड होस्ट करेंगे या सिर्फ़ एक एपिसोड में दिखेंगे.

बिग बॉस 20 से कौन हुआ बाहर?

पिछले एपिसोड में अमन गांधी को सबसे कम वोट मिला. इस वजह से वह शो से बाहर हो गए. 

यह खबर भी पढ़ें: ‘मच्छर सा, भिखारी सा लड़का था उसने…’, टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के वक्त क्या हुआ? चश्मदीद ने गोलीबारी कांड का बताया सच

Tags: bigg boss 20Bigg Boss 20 Weekend Ka Vaarsalman khan
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