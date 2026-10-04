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Bigg Boss 20: माही, स्काउट से लेकर काजी तौकीर तक, वीकएंड का वार में सभी प्रतियोगियों पर क्यों फूटा सलमान खान का गुस्सा? जानें पूरा मामला

Bigg Boss 20 Weekend Ka Vaar: शनिवार को बिग बॉस 20 के वीकएंड का वार में शो होस्ट सलमान खान लगभग सभी प्रतियोगियों की जमकर क्लास लगाई. साथ ही उन्होंने कहा कि सब इतने डरे-सहमे और चुप क्यों हैं. कोई कुछ कर ही नहीं रहा है. सलमान ने माही विज से लेकर स्काउट तक सभी को खूब सुनाया. देखें क्या हुआ.

By: Kamesh Dwivedi | Published: October 4, 2026 4:20:59 PM IST

बिग बॉस 20
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बिग बॉस 20 के वीकएंड का वार का दर्शकों को बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है. क्योंकि इस दिन शो होस्ट सलमान खान आते हैं और सभी प्रतियोगियों की हफ्तेभर की रिपोर्ट कार्ड उनके सामने पेश करते हैं कि उन्होंने क्या गलतियां की और क्या अच्छा किया. शनिवार के दिन वीकएंड के वार में सलमान लगभग सभी कंटेस्टेंट की जमकर क्लास लगाई. और उन्होंने कहा कि शो में कोई कुछ कर ही नहीं रहा है. आइए समझते हैं पूरा मामला की क्या हुआ.

क्यों सलमान खान हुए नाराज? 

वीकएंड का वार में शो होस्ट और अभिनेता सलमान खान ने सभी से पूछा कि आप लोग वीकएंड का वार को लेकर इतने डरे क्यों रहते हैं. इस पर प्रतियोगियों ने कहा कि आप (सलमान खान) आकर वीकएंड पर डाटेंगे इस वजह से. यह सुनने के बाद सलमान ने कहा कि ऐसा नहीं वह लोगों को समझाते हैं कि आपने ये गलत किया और ये अच्छा किया, वो भी होस्ट के नाते. इसलिए डरने की जरूरत नहीं. सभी बिंदास होकर खेलें. इसके साथ ही सलमान ने सभी प्रतियोगियों से कहा कि कंटेस्टेंट का जो असली चेहरा वह दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि सभी बचकर खेल रहे हैं. तो क्या मतलब शो का. 

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कंटेस्टेंट का नाम लेकर किया आगाह

सलमान खान ने माही विज, स्काउट, यंग, अमन जैसे प्रतियोगियों का नाम लेकर कहा कि वो अपने मुद्दों पर खुलकर बोले. उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि अगर काजी तौकीर की बात गलत लग रही है, तो उसे वहीं टोकिए और मुंह पर बोलिए कि ये गलत है. सलमान ने कहा कि सभी कंटेस्टेंट इतने चुप हैं कि कुछ कंटेंट ही नहीं निकल रहा है. 

रीति तिवारी भी हो चुकी हैं बाहर

बिग बॉस 20 की शुरुआत में 16 प्रतियोगी शामिल हुए थे. जिसमें से सबसे पहले रोहेद खान, फिर ईशा रिखी और अब रीति तिवारी भी घर से बेघर हो चुकी हैं. यानी कि अब सिर्फ 13 प्रतियोगी ही शेष बचे हैं. 

यह खबर भी पढ़ें: साउथ सिनेमा के दिग्गज निर्देशक का निधन, 94 साल की उम्र में सिंगीथम श्रीनिवास राव ने ली अंतिम सांस; सेलेब्स ने दी श्रद्धांजलि

Tags: bigg boss 20Bigg Boss 20 Weekend Ka Vaarsalman khan
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