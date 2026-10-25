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Bigg Boss 20: तुम क्या अपने भाइयों से भी ऐसी..जब Kaashvi ने ली Love और Scout की क्लास; शर्म से झुक गया गेमर का सिर

Bigg Boss 20: गेमिंग क्रिएटर काश्वी हीरानंदानी ने अपने बॉयफ्रेंड स्काउटOP से बिग बॉस 20 की कंटेस्टेंट लवप्रीत ‘लव’ कौर गिल के साथ उसकी बढ़ती नज़दीकियों को लेकर सवाल किया है. आने वाले वीकेंड का वार एपिसोड के प्रोमो में, काश्वी उनके फिजिकल इंटरैक्शन पर सवाल उठाती है

By: Heena Khan | Published: October 25, 2026 11:25:18 AM IST

Bigg Boss 20: तुम क्या अपने भाइयों से भी ऐसी..जब Kaashvi ने ली Love और Scout की क्लास; शर्म से झुक गया गेमर का सिर


Bigg Boss 20: गेमिंग क्रिएटर काश्वी हीरानंदानी ने अपने बॉयफ्रेंड स्काउटOP से बिग बॉस 20 की कंटेस्टेंट लवप्रीत ‘लव’ कौर गिल के साथ उसकी बढ़ती नज़दीकियों को लेकर सवाल किया है. आने वाले वीकेंड का वार एपिसोड के प्रोमो में, काश्वी उनके फिजिकल इंटरैक्शन पर सवाल उठाती है और स्काउट से लव के साथ साफ सीमाएं तय करने के लिए कहती है.

जब बिग बॉस में हुई काश्वी की एंट्री 

यह बातचीत फिल्ममेकर रोहित शेट्टी के कैमरे पर स्काउट और लव के व्यवहार पर दखल देने के बाद हुई. दोनों कंटेस्टेंट ने कहा है कि उनके बीच भाई-बहन जैसा रिश्ता है, लेकिन उनके बार-बार फिजिकल इंटरैक्शन घर के अंदर और दर्शकों के बीच चर्चा का विषय बन गए हैं. प्रोमो की शुरुआत रोहित के यह अनाउंस करने से होती है कि स्काउट से मिलने कोई आया है. फिर काश्वी स्काउट को उसके असली नाम तन्मय से बुलाती है और पूछती है, “मसाज पार्लर कैसा चल रहा है ?”

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लव की भी लगाई क्लास 

लव की ओर मुड़कर, काश्वी स्काउट के साथ उसके व्यवहार पर सवाल उठाती है. “क्या तुम भी अपने भाइयों के साथ ऐसा ही व्यवहार करते हो?” वह पूछती है. लव अपना बचाव करते हुए कहती है, “मुझे यह नॉर्मल लगा क्योंकि मुझे दर्द हो रहा था.” फिर काश्वी स्काउट से पूछती है कि उसने पहले उसके और लव के बीच क्या तुलना की थी. वह कहती है, “तुम्हें कैसे लगा कि तुम मेरी तुलना उससे कर सकते हो?”

स्काउट को दी ये सलाह 

स्काउट बताती है कि वह इस बारे में बात कर रहा था कि लव उसका कैसे ख्याल रखती थी. वह जवाब देता है, “तुलना इस बारे में थी कि वह मेरा कैसे ख्याल रखती थी.” काश्वी को यकीन नहीं होता. वह उससे कहती है, “‘देखभाल करना’, तुम कहते हो? अगर तुम्हें घर जैसा एहसास चाहिए था, तो तुम्हें घर पर रहना चाहिए था. इससे मुझे घिन आती है.” फिर वो स्काउट को साफ चेतावनी देती है. वो कहती है, “अगर तुममें ज़रा भी सेल्फ-रिस्पेक्ट है, तो हद पार करो और उसे बाहर निकाल दो.”

Tags: bigg boss 20kaashviScout OP
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