Bigg Boss 20 Weekend Ka Vaar: रोहित शेट्टी ने आसिफ खान को घेरा, काजी को लेकर लगाई क्लास; जानें क्या हुआ

रियलिटी शो बिग बॉस 20 का वीकेंड का वार एपिसोड इस हफ़्ते काफ़ी खास होने वाला है. प्रोड्यूसर-डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने सलमान खान की जगह होस्टिंग की ज़िम्मेदारी संभाल ली है. सोशल मीडिया पर कई प्रोमो सामने आए हैं, जिसमें वह घरवालों को उनके बर्ताव के लिए डांटते हुए दिख रहे हैं. सबसे ज्यादा उन्होंने आसिफ खान को फटकार लगाई है.

रोहित ने आसिफ को फटकार लगाई

शो के एक प्रोमो में होस्ट रोहित शेट्टी एक्टर आसिफ खान को फटकार लगाते हुए दिख रहे हैं. वह कंटेस्टेंट से पूछते हैं कि इस हफ़्ते उनके और काज़ी के बीच क्या हुआ. आसिफ जवाब देते हैं, ‘वह (काज़ी) अक्सर बहुत ही बेतुकी बातें करते हैं और फिर कहते हैं कि उनका ऐसा कोई इरादा नहीं था.’

आसिफ को रियलिटी चेक देते हुए रोहित कहते हैं, ‘जिस तरह से आप उसके पास जाते हैं, ‘मुझे बताओ, मुझे बताओ’ कहते हुए, आपने लगभग उसके (काज़ी) सिर पर वार कर दिया. ऐसा लगता है कि आप जानबूझकर उसे उकसा रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि वह मारपीट करेगा ताकि वह खत्म हो जाए.’

‘काजी बोलते समय थूकता है’

आसिफ खान ने कहा कि काजी बोलते समय थूकता है. होस्ट रोहित शेट्टी ने जवाब दिया कि अगर वह इतने पास से आसिफ से बहस करता, तो वह भी थूक देता। आसिफ ने आगे कहा कि काज़ी ने बिना किसी वजह के गाली-गलौज शुरू कर दी. रोहित ने जवाब दिया, ‘तो, तुम लोगों को गाली-गलौज करने की इजाज़त है? लेकिन अगर काज़ी ऐसा करने लगे, तो यह अचानक कोई अनोखी, चौंकाने वाली घटना बन जाती है? तुम किस बारे में बात कर रहे हो?’

इस हफ़्ते शो से कौन बाहर हुआ?

सोशल मीडिया पर चल रही खबरों के मुताबिक, मैरी कॉम इस हफ़्ते घर से बाहर हो गई हैं. ध्यान देने वाली बात यह है कि अमन गांधी पिछले हफ़्ते बाहर हो गए थे, और उस समय मैरी भी बॉटम तीन कंटेस्टेंट में से एक थीं.

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