पहले BB20 के वीकएंड का वार में लव गिल पर लगाया स्काउट को ‘फंसाने’ का आरोप, अब काशवी ने मांगी माफी, जानिए क्या कहा

पॉपुलर गेमिंग इन्फ्लुएंसर और स्काउट ओपी की गर्लफ्रेंड काशवी हीरानंदानी ‘बिग बॉस 20’ के वीकएंड का वार में गेस्ट बनकर आई थी. इस दौरान उन्होंने स्काउट को समझाते हुए लव गिल को भी टारगेट किया. उन्होंने लव पर स्काउटओपी को अपने जाल में फंसाने और इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था. अब काशवी ने कहा कि वह बहक गई थीं और उन्हें अपने शब्दों का बेहतर चुनाव करना चाहिए था.

अपने बयानों पर हुईं ट्रोल

वीकएंड का वार में लव और स्काउटOP ने काशवी को कहा कि उनके बीच भाई-बहन जैसा रिश्ता है. लेकिन काशवी ने नेशनल टेलीविज़न पर उनके रिश्ते पर सवाल उठाए. उनकी बातें कई दर्शकों को पसंद नहीं आईं, जिन्होंने उन पर लव को टारगेट करने और उन्हें नेगेटिव दिखाने का आरोप लगाया.

काशवी ने मांगी माफी

अपनी टिप्पणी पर बात करते हुए, काशवी ने साफ़ किया कि उनका इरादा स्काउटOP को उसकी गलतियों के लिए आवाज़ उठाना था, न कि लव पर कोई फ़ैसला सुनाना. उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा, ‘मेरा इरादा स्काउट को आवाज़ देना था, उन गलतियों को बताना था जो मुझे लगा कि उसने की हैं, और उसे उसके कामों के लिए ज़िम्मेदार ठहराना था. हालांकि, ऐसा करते हुए, मुझे एहसास हुआ कि मैंने जो कुछ शब्द इस्तेमाल किए, वे इसमें शामिल दूसरे लोगों के लिए असंवेदनशील थे.’

नफरत फैलाने का नहीं था इरादा

काशवी ने लव के खिलाफ नफरत फैलाने की अपनी इच्छा से भी इनकार किया, और माना कि ऑनलाइन बातचीत ने उनके फैसले पर असर डाला. उन्होंने कहा, ‘मेरा कभी भी किसी दूसरी महिला के प्रति नफरत दिखाने या किसी को उसे टारगेट करने के लिए उकसाने का इरादा नहीं था. मैं समझती हूं कि मेरे शब्दों का वजन होता है, और मैं इस बात की ज़िम्मेदारी लेती हूं कि वे कैसे लगे होंगे.’

वीकएंड का वार में क्या हुआ?

इस वीकेंड का वार में रोहित शेट्टी ने सलमान खान की जगह होस्टिंग की. उन्होंने स्काउटओपी और लव गिल की बढ़ती नजदीकियों पर सवाल उठाते हुए दोनों को अपनी हद में रहने और नेशनल टीवी पर अपने व्यवहार का ध्यान रखने की चेतावनी दी.

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