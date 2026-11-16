बिग बॉस 20 के वीकएंड का वार में माही विज को लगा तगड़ा झटका, क्या घर से बेघर हुईं टीवी स्टार? सलमान ने स्काउट को किससे दूर रहने की दी सलाह?

बिग बॉस 20 में रविवार, 15 नवंबर को एक और शानदार वीकेंड का वार हुआ, लेकिन एपिसोड बिना किसी एलिमिनेशन के खत्म हो गया. जहां दर्शक उम्मीद कर रहे थे कि सलमान खान घर छोड़ने वाले कंटेस्टेंट का नाम अनाउंस करेंगे, वहीं मेकर्स ने एक अलग ट्विस्ट ला दिया. माही विज को ऑडियंस के सबसे कम वोट मिले लेकिन वह बच गईं क्योंकि उनके पास अभी भी दो लाइफलाइन थीं। हालांकि, गेम में बने रहने के लिए उन्हें उनमें से एक छोड़नी पड़ी. वीकएंड के वार में शो होस्ट सलमान खान ने स्काउट ओपी को किससे दूर रहने की सलाह दी. जानिए.

माही विज के लिए खतरा बढ़ा

इस हफ्ते बिग बॉस 20 में घर के ज्यादातर कंटेस्टेंट्स को एलिमिनेशन के लिए नॉमिनेट किया गया था. सिर्फ अरिश्फा खान ही नॉमिनेशन से सुरक्षित रहीं. वहीं, माही विज, कनिका मान, लव गिल, आम्रपाली दुबे, उदिति सिंह, गुल्लू, मनीष गोयल, काजी तौकीर, यंग DSA और स्काउट OP डेंजर जोन में थे. वीकेंड का वार में सलमान खान ने वोटिंग के नतीजे बताए, जिसमें माही विज को सबसे कम वोट मिले. हालांकि, उन्हें घर से बेघर नहीं किया गया, बल्कि उनकी एक लाइफलाइन खत्म कर दी गई. इसके चलते उन्हें शो में बने रहने का मौका मिल गया. इस फैसले के बाद माही के पास अब सिर्फ एक लाइफलाइन बची है. यानी आने वाले हफ्तों में उनके लिए मुकाबला और चुनौतीपूर्ण हो सकता है.

स्काउट ओपी को लव गिल से दूर रहने की सलाह

बीते कई दिनों से बिग बॉस 20 में देखा जा रहा है कि स्काउट ओपी काफी परेशान दिख रहे हैं. लोगों ने इसे तब और गौर किया, जब स्काउट ने अपना सिर मुंडवा लिया. वीकएंड के वार पर शो होस्ट सलमान खान ने कहा कि स्काउट बहुत कंन्फ्यूज हैं. साथ ही सवाल पूछते हैं कि वह इतना परेशान क्यों हैं. इस पर सभी प्रतियोगी ने कहा कि इसकी वजह लव गिल हैं. कई ने तो यहां तक कहा कि स्काउट लव को पसंद करते हैं. हालांकि, स्काउट ने इस बात से इनकार किया. इन सब बातों को सुनकर सभी कंटेस्टेंट और सलमान खान ने स्काउट ओपी को लव गिल से दूर रहने की सलाह दी. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि स्काउट क्या स्टैंड लेते हैं.

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