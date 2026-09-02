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Bigg Boss 20 Voice Note Leaked: बिग बॉस का ऑडियो हुआ लीक, क्या पहले ही सामने आ गई कंटेस्टेंस्टस की लिस्ट?

Bigg Boss 20 Leaked Voice Note: बिग बॉस 20 के प्रीमियर में बस कुछ ही दिन बचे हैं, और बुधवार 2 सितंबर को एक कथित ऑडियो लीक ने आने वाले सीज़न की दिलचस्पी और बढ़ा दी है.

By: Shristi S | Published: September 2, 2026 10:50:29 PM IST

बिग बॉस 20 का ऑडियो हुआ लीक?
बिग बॉस 20 का ऑडियो हुआ लीक?


Bigg Boss 20 Voice Note Leaked: बिग बॉस 20 के प्रीमियर में बस कुछ ही दिन बचे हैं, और बुधवार 2 सितंबर को एक कथित ऑडियो लीक ने आने वाले सीज़न की दिलचस्पी और बढ़ा दी है. एक रिकॉर्डिंग, जिसमें कथित तौर पर एक टैलेंट मैनेजर शामिल है और कुछ कंटेस्टेंट्स के बारे में चर्चा है, कुछ मिनटों में हटाने से पहले X पर कुछ देर के लिए दिखाई दी. हालांकि, जल्दी से डिलीट करने से रिकॉर्डिंग को पॉपुलर होने से रोकने में कोई खास मदद नहीं मिली. 

यूज़र्स ने पहले ही ऑडियो सेव कर लिया था

ऑनलाइन चल रही रिपोर्ट्स के मुताबिक, यूज़र्स ने पहले ही ऑडियो सेव कर लिया था, और उसकी कॉपी X और टेलीग्राम पर फैल गई थीं. इस कथित बातचीत ने फैंस के बीच, खासकर उन कंटेस्टेंट्स के बारे में अटकलें लगा दी हैं जिनके सलमान खान के रियलिटी शो में आने की उम्मीद है.

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ऑडियो के मुताबिक, बिग बॉस 20 भी उसी टू-लाइफ फॉर्मेट को फॉलो करेगा, और मेकर्स ने पहले ही सभी कंटेस्टेंट्स को चुन लिया है. ऑडियो में आगे कहा गया है कि सभी कंटेस्टेंट्स वे हैं जो कॉन्ट्रोवर्शियल हैं और अभी ट्रेंड कर रहे हैं.

कब होगा बिग बॉस 20 का प्रीमियर?

यह ऑडियो ऐसे समय में सामने आया है जब बिग बॉस 20 के लिए एक्साइटमेंट अपने पीक पर है. इस सीजन से कई सेलिब्रिटी नाम जुड़े हैं, लेकिन पूरी ऑफिशियल कंटेस्टेंट लाइनअप की घोषणा अभी बाकी है.

हालांकि रिकॉर्डिंग कितनी असली है और उसका कॉन्टेक्स्ट अभी पता नहीं है, लेकिन इस कथित लीक ने शो के लिए प्री-सीज़न एक्साइटमेंट ज़रूर बढ़ा दिया है. बिग बॉस 20 का प्रीमियर 6 सितंबर, 2026 को होगा, जिसमें सलमान खान होस्ट के तौर पर वापस आएंगे. 

Tags: bigg boss 20Bigg Boss 2026
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