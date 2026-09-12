लंदन में हुई पहली मुलाकात, फिर हुआ इश्क; शादी का था प्लान, लेकिन हो गया…करण वाही संग रिश्ते पर बोलीं उदिति सिंह

बिग बॉस 20 की कंटेस्टेंट उदिति सिंह ने अभिनेता करण वाही के साथ अपने पुराने रिश्ते के बारे में बात की है. उन्होंने बताया कि यह रिश्ता कैसे शुरू हुआ, कितना गंभीर हुआ और ब्रेकअप को स्वीकार करना उनके लिए क्यों मुश्किल था. साथ ही उन्होंने बताया कि अगर करण वाही बिग बॉस में वाइल्ड कार्ड एंट्री के तौर पर आते हैं, तो वह उनके साथ कैसा व्यवहार करेंगी.

ब्रेकअप का पल काफी कठिन था

बातचीत के दौरान माही विज ने उदिति सिंह और करण वाही के पुराने रिश्तों का जिक्र किया. इस दौरान काजी तौकीर और अमन गांधी भी वहां मौजूद थे. उदिति सिंह ने अपने रिलेशन के बारे में बताया कि रिश्ते को खत्म करना शुरू में काफी मुश्किल था. उन्होंने उस दौर को काफी भावुक बताया, लेकिन साथ ही कहा कि समय के साथ चीजें धीरे-धीरे आसान होती गईं. दोनों लगभग ढाई साल से साथ थे, जिसके कारण उनके अनुसार, अलग होना और भी कठिन हो गया.

कैसे शुरू हुई करण संग उदिति की लव स्टोरी?

उदिति ने बताया कि उनकी लव स्टोरी कैसे शुरू हुई. एक्ट्रेस ने कहा कि जब करण रेस्टोरेंट ढूंढ रहे थे, तब उन्होंने ही सबसे पहले उन्हें मैसेज किया था. उन्होंने अपने घर के पास एक मशहूर रेस्टोरेंट के बारे में जानकारी दी और दोनों की बातचीत शुरू हो गई. बाद में उनकी मुलाकात लंदन में हुई, जहां करण और उदिति ने करीब तीन दिन साथ बिताए. साथ में शॉपिंग की, डिस्को गए और दोस्तों के साथ समय बिताया. अगले कुछ महीनों तक उनकी बातचीत चलती रही और आखिरकार उन्होंने डेटिंग शुरू कर दी.

शादी को लेकर चिंतित थे

उदिति सिंह ने आगे बताया कि वह करण से मिलने जाती रहती थी और लॉकडाउन के दौरान वह ऐसी नौकरी भी तलाश रही थी जिससे वह उसके करीब रह सके. उन्होंने खुलासा किया कि वे अपने भविष्य को लेकर गंभीर थे और उन्होंने शादी के बारे में भी बात की थी.

अगर वाइ्ल्ड कार्ड एंट्री हुई तो..

जब उदिति सिंह से करण वाही के बिग बॉस 20 में वाइल्डकार्ड एंट्री की संभावना के बारे में पूछा गया, तो उदिति ने कहा कि वह उनके साथ बाकी घरवालों की तरह ही व्यवहार करेंगी. उन्होंने आगे कहा कि घर में पहले से ही कई ऐसे प्रतियोगी हैं जिनसे उनकी कोई बातचीत नहीं हुई है.

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